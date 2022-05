Son Ye Jin là nữ hoàng nhan sắc, nhưng đây mới là nữ hoàng gợi cảm

Không cần bàn cãi nhiều về vẻ trẻ trung, xinh đẹp của Son Ye Jin. Dù đã 40 tuổi, thế nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn khiến rất nhiều người phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Vào năm 2019 khi đã 37 tuổi, mỹ nhân họ Son vẫn vào vai Yoon Se Ri cực "mượt" trong Hạ cánh nơi anh. Khi so sánh vẻ ngoài của cô ở bộ phim này với Tuổi 39, chúng ta khó lòng tìm ra được sự khác biệt.

Son Ye Jin trong phim Tuổi 39.

Còn đây là hình ảnh của cô trong Hạ cánh nơi anh.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Son Ye Jin được xem là một trong số những biểu tượng sắc đẹp vĩnh cửu của làng phim Hàn Quốc. Thậm chí khi nhìn lại những tấm ảnh của cô cách đây hơn 1 thập kỷ, nhiều khán giả còn phải công nhận với nhau rằng Son Ye Jin cứ như lão hóa ngược.

Cho những ai chưa biết, vai diễn đầu tay của Son Ye Jin đến vào năm 2000. Điều này có nghĩa là cô đã có hơn 2 thập kỷ theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7. Suốt chừng ấy năm, Son Ye Jin đã chinh phục khán giả không chỉ bằng nhan sắc mà còn bằng tài năng khi nhận rất nhiều dạng vai diễn khác nhau.

Nếu chỉ nhìn hình ảnh này, ai dám bảo Son Ye Jin đã 40 tuổi?

Nếu phải chỉ ra những bộ phim đáng xem nhất của Son Ye Jin, chúng ta có thể nhắc tới một số cái tên như: Đêm trắng, Cổ điển, Một thời để nhớ, Chị đẹp mua đồ ăn cho tôi, Tháp lửa,...

Han Ji Min

Không phải một cái tên đình đám như Son Ye Jin, thế nhưng Han Ji Min cũng là một ngôi sao nổi tiếng tại xứ Kim Chi. Và dĩ nhiên, cô cũng là một "nữ thần" trong lòng không ít người hâm mộ.

Han Ji Min với vai Lee Young Ok trong Nơi đảo xanh.

Han Ji Min và Kim Woo Bin trông vẫn đẹp đôi dù chênh nhau tới tận 8 tuổi.

Dù đã 40 tuổi nhưng Han Ji Min vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Tác phẩm mới nhất của cô chính là bộ phim Nơi đảo xanh (Our blues) hiện đang phát sóng trên Netflix. Nếu xem phim, không khó để thấy Han Ji Min vẫn thể hiện tốt vẻ đẹp ngọt ngào mà cô nàng Lee Young Ok sở hữu. Đáng chú ý, dù hơn "người tình màn ảnh" Kim Woo Bin tới tận 8 tuổi, tuy nhiên trông cả hai vẫn khá đẹp đôi.

Han Ji Min cực kỳ xinh đẹp ở tuổi 40.

Ngoài Nơi đảo xanh, Han Ji Min còn có những dự án thành công khác, có thể kể tới một số cái tên như: Yi San (2007), Huynh đệ tương tàn (2009), Phép màu tái sinh (2011), Hoàng tử gác mái (2012) hay Bởi vì yêu anh (2015).

Han Ga In

Cái tên tiếp theo mà chúng ta không thể bỏ qua là Han Ga In. TV Series gần nhất có sự góp mặt của Han Ga In là Những cô nhân tình (2018). Trong phim, Cô vào vai góa phụ xinh đẹp Se Yeon.

Han Ga In trong phim Những cô nhân tình (2018).

Còn đây là những hình ảnh của cô khi xuất hiện trong TV Show mang tên Circle House (2022).

Trong năm 2022, "mỹ nhân vạn người mê" có tham gia chương trình Circle House trong vai trò người dẫn chương trình. Đáng tiếc là sau 4 năm, nhan sắc của cô chẳng còn được như xưa khi xuất hiện một vài dấu hiệu tuổi tác. Dẫu vậy, cần phải nói rằng dù đã bước qua "thời con gái" từ lâu, thế nhưng visual của cô trông vẫn trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

Yoo In Na

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Yoo In Na. Còn nhớ trong giai đoạn 2016-2018, nhan sắc của Yoo In Na đã khiến biết bao khán giả phải "điên đảo". Sau đó, có những thời điểm visual của cô bị đánh giá là "thụt lùi". Thế nhưng rõ ràng ở tuổi 40, trông Yoo In Na vẫn còn quá trẻ trung.

Yoo In Na không chỉ sở hữu gương mặt trẻ trung, xinh đẹp...

... mà còn có vóc dáng gợi cảm vô cùng.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, "cô chủ quán gà" còn có body cực kỳ quyến rũ. Cũng bởi thế, mỗi lần diện trang phục gợi cảm là Yoo In Na lại một lần "đốt mắt" người xem. Hẳn sẽ chẳng có nhiều người phản đối nhận định "vợ thần chết" là một trong những nữ hoàng gợi cảm của làng giải trí xứ kim chi.

Bộ phim gần nhất Yoo In Na tham dự là Hoa tuyết điểm. Dù không đóng chính, thế nhưng cô vẫn được đánh giá cao ở cả visual lẫn khả năng diễn xuất.

Không đóng chính nhưng Yoo In Na vẫn nhận được những lời khen về cả ngoại hình lẫn diễn xuất.

Trên đây là 4 mỹ nhân sinh năm 1982 xinh đẹp, quyến rũ nhất màn ảnh Hàn Quốc. Hy vọng rằng trong tương lai, họ sẽ tiếp tục thăng hạng nhan sắc và có thêm nhiều tác phẩm hay để phục vụ khán giả.

