Son Ye Jin đổi đủ kiểu tóc khi sánh bước bên Hyun Bin, còn ở cạnh Jung Hae In hay So Ji Sub thì để mãi một kiểu giản đơn

Một trong những tin mừng đầu tiên của năm 2021 chính là chuyện cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin được Dispatch "khui" bằng chứng hẹn hò. Thực chất, việc Hyun Bin và Son Ye Jin thành đôi sau vài dự án phim đóng cặp với nhau đã được dân tình "nghi ngờ" từ rất lâu rồi, lý do không phải chỉ vì độ đẹp đôi, ăn ý trên phim mà còn bởi rất nhiều động thái ngọt ngào trong đời thực. Nếu săm soi kỹ hơn một chút, quý vị sẽ nhận thấy Son Ye Jin và Hyun Bin dành cho nhau những ưu tiên đặc biệt hơn với các bạn diễn khác, đúng kiểu "trên đồng nghiệp và có lẽ là đã tới tình yêu"; một trong những động thái đặc biệt ấy chính là cách Son Ye Jin chọn kiểu tóc khi sánh bước bên Hyun Bin.

Nhưng trước tiên, hãy xem lại những kiểu tóc Son Ye Jin chọn khi đồng hành với các bạn diễn nam nổi bật là Jung Hae In hay So Ji Sub trước đã.

Đi họp báo hay thảm đỏ với Jung Hae In - bạn diễn trong "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi", Son Ye Jin chỉ để kiểu tóc lửng lơ, suôn mượt hết sức giản dị, đơn thuần.

Kiểu tóc Son Ye Jin kết thân khi sánh bước bên So Ji Sub - bạn diễn trong "Và Em Sẽ Đến" cũng chẳng khác là bao so với tóc lửng lơ, suôn mượt Son Ye Jin chọn khi đồng hành cùng Jung Hae In. Dù kiểu tóc này rất chỉn chu, sang trọng và giúp tôn lên nhan sắc xuất chúng của Son Ye Jin nhưng vẫn là một lựa chọn khá cơ bản, lại không có nhiều sự đột phá, thay đổi.

Đi cùng Jung Hae In hay So Ji Sub thì để tóc na ná nhau nhưng trong những khoảnh khắc ở bên Hyun Bin, Son Ye Jin lại thay đổi liên tùng tục với nhiều kiểu tóc khác nhau. Điều này chứng tỏ, nam diễn viên "Hạ Cánh Nơi Anh" hẳn là phải có một vị trí đặc biệt lắm trong lòng Son Ye Jin.

Kiểu tóc lửng lơ Son Ye Jin chọn khi sánh bước với Hyun Bin đã được chải suôn mượt hơn, không bồng bềnh như những kiểu tóc cũ nên trẻ trung hơn hẳn.

Tại lễ trao giải Baeksang, Son Ye Jin chọn kiểu tóc thẳng tưng, đầy sang trọng, quý phái và tạo nên những khoảnh khắc đẹp đôi hết cỡ bên Hyun Bin.

Trong buổi họp báo phim "Hạ Cánh Nơi Anh", Son Ye Jin để kiểu tóc sóng nhẹ, vén gọn một bên tóc siêu nữ tính, yêu kiều và ngọt ngào.

Đi quảng cáo phim với Hyun Bin, Son Ye Jin đã chọn tóc xoăn bồng bềnh, lãng mạn.

Tóc suôn thẳng cơ bản cũng là một trong những kiểu tóc Son Ye Jin chọn diện khi sóng bước bên Hyun Bin.

Đó còn chưa kể, trong những bức ảnh chụp tạp chí với Hyun Bin, Son Ye Jin đã có được hình ảnh lạnh lùng, sang chảnh nhờ kiểu tóc được chải chuốt cực "nghệ". Và dẫu có bí ẩn, lạnh tanh thì cả Hyun Bin và Son Ye Jin trong những khoảnh khắc này vẫn vô cùng tình tứ.

