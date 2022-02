Son Ye Jin dắt túi 3 bộ váy cưới tuyệt đẹp trước khi lên xe hoa: Có 1 thiết kế sexy, chèn ép vòng 1 đến mức "đứng tim"

Cuối cùng chị "bảo bối" nhan sắc và mỹ nam cực phẩm của Kbiz: Son Ye Jin và Hyun Bin đã chính thức tuyên bố tin kết hôn trước sự vui mừng của hàng ngàn hàng triệu người hâm mộ. Son Ye Jin - chị đẹp độc thân xinh đẹp nhất điện ảnh Hàn đã tìm thấy bến đỗ của mình bên người đàn ông cực phẩm Hyun Bin. Tình đầu quốc dân nên duyên cùng mỹ nam gạo cội xứ Hàn, chỉ nghe đến đây thôi đã mường tượng ra một lễ cưới xứng tầm huyền thoại tại Kbiz.

Trước khi chính thức trở thành cô dâu ở tuổi 40, Son Ye Jin đã không ít lần khoác lên người những bộ váy cưới duyên dáng lộng lẫy xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của cô. Chỉ tiếc là 2 bộ phim đình đám hợp tác cùng Hyun Bin trong đó nổi nhất là "Hạ Cánh Nơi Anh", cặp đôi chưa có cơ hội sánh bước lên lễ đường, nhưng nhìn lại những lần diện váy cưới của Son Ye Jin, dù ngót nghét đã gần 20 năm, nhan sắc cùng visual của chị đẹp đến tận bây giờ vẫn là một đỉnh cao mà khó có cô dâu nào có thể sánh kịp.

Son Ye Jin trong "Crazy First Love" năm 2003

Son Ye Jin trong bộ váy cưới mang vẻ đẹp mong manh, tươi sáng như nắng mai, đôi mắt ngấn lệ, thần thái đúng chuẩn nữ thần dễ dàng chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Bộ phim đầu tiên mà Son Ye Jin khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh khôi chính là "Crazy First Love", khi ấy chị đẹp mới 27 tuổi. Ở độ tuổi U30, Son Ye Jin vẫn khiến dân tình quên ăn quên ngủ vì nhan sắc thơ ngây, thuần khiết trong sáng như sương mai.

Không cần phải trang điểm hay tạo hình quá cầu kỳ nổi bật, nhan sắc của Son Ye Jin vẫn đẹp không tỳ vết khiến fan phải ná thở khi ngắm nhìn.

Son Ye Jin trong phim "My Wife Got Married" năm 2008

13 năm trước trong bộ phim "My Wife Got Married", cố diễn viên Kim Joo Hyuk từng là người khiến tất cả đàn ông trên đời này phải ghen tị, khi có cơ hội sánh bước cùng Son Ye Jin trên lễ đường. Son Ye Jin trong bộ váy cưới tinh khôi đã thể hiện rõ nét mặt đầy hạnh phúc khi sánh bước bên cạnh người bạn diễn Kim Joo Hyuk.

Những bức ảnh chất lượng thấp nhưng Son Ye Jin thực sự là một đỉnh cao nhan sắc. "Cô dâu" Son Ye Jin diện váy cưới cúp ngực lấp ló thềm ngực gợi cảm càng khiến công chúng phải thót tim.

Diện bộ váy cúp ngực, ở góc độ này Son Ye Jin đã khoe khéo được vai trần gợi cảm và cánh tay thon gọn, nuột nà.

Son Ye Jin trong "Don't Look Back: The Legend Of Orpheus" năm 2013

Ba lần tạo hình cô dâu thì Son Ye Jin trong "Don't Look Back: The Legend Of Orpheus" gây thương nhớ nhất. Gần 20 năm trước Son Ye Jin là một cô dâu đượm buồn, năm 2008 thể hiện hình ảnh táo bạo đến tột cùng thì năm 2013 chị đẹp lại vô cùng tươi tắn rạng rỡ trong giây phút khoác lên người bộ váy cưới thiêng liêng.

Son Ye Jin nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy khi vào vai cô dâu trong bộ phim "Don't Look Back: The Legend Of Orpheus" được phát sóng gần một thập kỷ trước.

Những lần Son Ye Jin diện đầm trắng trên thảm đỏ cũng khiến công chúng phải ngẩn ngơ. Chị đẹp thướt tha nhẹ nhàng lướt trên thảm đỏ trong những bộ đầm trắng muốt không khác gì cô dâu đang chờ chàng hoàng tử của đời mình. Những thiết kế duyên dáng nhẹ nhàng nhưng vẫn lấp ló thềm ngực nóng bỏng,

Khoảnh khắc tà váy bay theo chiều gió từng được nhiều người liên tưởng đến "biểu tượng quyến rũ của mọi thời đại" Marilyn Monroe.

Son Ye Jin trong bộ đầm trắng tinh khôi đẹp như tiên nữ giáng trần.

Diện một thiết kế đầm maxi và lẻ bóng trên thảm đỏ nhưng Son Ye Jin vẫn tỏa sáng như một nữ thần với nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười hiền hậu, tự nhiên.

Bộ phim "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" đánh dấu sự trở lại của bảo bối nhan sắc Son Ye Jin. Và trên thảm đỏ Lễ trao giải The Seoul Awards 2018, Son Ye Jin khiến công chúng choáng nặng vì xuất hiện với hình ảnh đúng chuẩn chị đẹp nền nã dịu dàng nhưng vẫn sexy gợi cảm đốt mắt.





