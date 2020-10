Son Ye Jin "bỏ bom" dự án phim cổ trang siêu khủng, Kim So Hyun trở thành kẻ thế vai khiến fan tiếc nuối

Chiều 5/10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, Kim So Hyun đã xác nhận đảm nhận vai chính trong dự án cổ trang River Where the Moon Rises (tên cũ là Pyeonggang: Cut from the Heart). Như vậy với việc xác nhận này, Son Ye Jin đã từ chối không tham gia vào bộ phim truyền hình đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả.

Kim So Hyun xác nhận vai nữ chính.

Như vậy, với việc đảm nhận vai nữ chính trong River Where the Moon Rises, đây cũng sẽ là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim So Hyun sau thành công của bộ phim The Tale of Nokdu phát hành cách đây 1 năm.

Trong River Where the Moon Rises, Kim So Hyun sẽ vào vai công chúa Go Ji Oh, con gái lớn của Vua Pyeongwon của Vương quốc Goguryeo. Cô được biết đến là một công chúa hay khóc, khiến cha cô liên tục đe dọa sẽ gả cho gã ngốc tên Ondal. Bất ngờ thay lời đe dọa đó bỗng biến thành sự thật khi đến tuổi trưởng thành vì một biến cố mà Go Ji Oh từ chối kết hôn với nhà quý tộc Go In Sang và kết hôn với chàng ngốc tên Ondal.

Việc Kim So Hyun đột ngột xác nhận đóng vai chính trong khi trước đó chính nhà sản xuất liên tục tiết lộ Son Ye Jin góp mặt trong dự án truyền hình này khiến khán giả không khỏi tiếc nuối lẫn thắc mắc vì sao "chị đẹp" lại không tham gia bộ phim này? Thậm chí có người còn cho rằng với một vai diễn đòi hỏi phải xây dựng nội tâm như nhân vật Go Ji Oh thì Son Ye Jin phù hợp hơn so với Kim So Hyun.

Son Ye Jin từ chối vai diễn vào phút chót.

River Where the Moon Rises được đạo diễn bởi Yoon Sang Ho, người đứng sau thành công của bộ phim truyền hình Kingmaker: The Change of Destiny. Hiện tại, khán giả đang tò mò cái tên nam chính nào sẽ đóng cặp cùng với Kim So Hyun trong dự án truyền hình cổ trang này.

River Where the Moon Rises dự kiến sẽ lên sóng đầu năm 2021.