Son Ye Jin bị đào bới phát ngôn mập mờ khi hỏi chuyện yêu đương Hyun Bin, nhưng với Jung Hae In - Kim Nam Gil lại thẳng thừng phủ nhận

Mối quan hệ của Son Ye Jin và Hyun Bin chưa bao giờ là hết hot đối với người hâm mộ, nhất là cặp đôi đã có ít nhất 4 lần bị soi dấu hiệu đang hẹn hò nhưng đều phủ nhận.

Mới đây, phát ngôn về chuyện yêu đương của Son Ye Jin bất ngờ được dân mạng đào bới vào hot trở lại trên mạng xã hội Twitter.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với Son Ye Jin hồi tháng 10/2018, khi được hỏi về tin đồn hẹn hò với Kim Nam Gil, nữ diễn viên cho biết: "Điều đó thật vô lý. Thật sự là tôi không thích dính líu đến bất kỳ tin đồn hẹn hò nào. Tôi đã từng đóng phim với Kim Nam Gil trong Hải tặc và Nếu không có hận thù nhưng đâu phải cứ đóng phim chung là hẹn hò. Không phải cứ đóng phim tình cảm là có sẽ có tình cảm với nhau".

Son Ye Jin thẳng thừng phủ nhận mối quan hệ với Kim Nam Gil.

Tiếp đến trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2018 trên tờ SPORTALKOREA, khi được hỏi về việc hẹn hò với Jung Hae In khi cả hai hợp tác cùng nhau trong dự án Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Son Ye Jin cũng thẳng thừng phủ nhận: "Không, chúng tôi không hẹn hò. Tôi không bao giờ mong đợi các fan ước hai chúng tôi quen nhau đâu. Người ta cứ ghép đôi giữa tôi với So Ji Sub sau khi cả hai đóng cùng nhau trong phim Và em sẽ đến. Rồi bây giờ tôi đóng chung với Jung Hae In thì lại rộ lên tin hẹn hò. Thậm chí nhiều người quen của tôi còn hỏi có đang hẹn hò với Jung Hae In nữa đấy chứ. Tôi nghĩ lý do mà nhiều người nghi ngờ là giữa tôi với cậu ấy trông khá giống nhau về tính cách".

Tuy nhiên trong buổi họp báo phim Hạ cánh nơi anh, cũng với câu hỏi tương tự, Son Ye Jin liền "đá" câu trả lời cho Hyun Bin: "Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và xem như là bạn bè. Như tôi đã từng nói, tôi muốn làm việc với Son Ye Jin một lần nữa nên quyết định tham gia trong bộ phim này".

Về phần trả lời của Son Ye Jin, thay vì phủ nhận như với Kim Nam Gil, hay Jung Hae In, "chị đẹp" có câu trả lời mập mờ mà không đề cập thẳng vào vấn đề: "Tôi cũng có câu trả lời tương tự như Hyun Bin. Anh ấy có câu trả lời thật sự rất hay. Tôi muốn làm việc với anh ấy trong một bộ phim lãng mạn. Vì vậy, tôi không mấy lo lắng khi lựa chọn dự án này".

Son Ye Jin đầy mập mờ khi bị hỏi về chuyện yêu đương với Hyun Bin.

Có thể thấy, phản ứng của Son Ye Jin khi bị hỏi chuyện yêu đương với Hyun Bin và Kim Nam Gil - Jung Hae In trái ngược hoàn toàn. Nhiều fan nhận định mối quan hệ giữa "chị đẹp" với Hyun Bin chắc chắn có điều gì đó mờ ám nên mới mập mờ trong câu trả lời đến như vậy.