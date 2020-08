Son Ye Jin bất ngờ được 2 sao nam Thái Lan đình đám "ngỏ lời yêu", fan réo gọi Hyun Bin đề phòng kẻo "mất vợ"

Trong nửa đầu năm 2020, bộ phim truyền hình Hạ cánh nơi anh đài tvN đã trở thành "hội chứng" lan rộng khắp châu Á và thị trường quốc tế. Do đó, công chúng khắp thế giới bắt đầu dành sự quan tâm lớn cho "chị đẹp" Son Ye Jin, kéo theo lượng fandom lớn mạnh không tưởng. Không chỉ fan mà ngay cả những người nổi tiếng cũng phát cuồng trước vẻ ngoài xinh đẹp, cũng như diễn xuất đáng ngưỡng mộ của Son Ye Jin.

Mới đây, 2 nam diễn viên của Thái Lan là Boy Pakorn và Nine Naphat đã bày tỏ sự yêu thích đối với Son Ye Jin khi liên tục đăng tải những bức ảnh ghép chung với "chị Đẹp".

Cụ thể khi nam diễn viên Boy Pakorn đăng tải loạt ảnh ghép khuôn mặt của anh vào trong poster của bộ phim Hạ cánh nơi anh thay cho Hyun Bin và Be With You thay cho So Ji Sub thì ngay lập tức Nine Naphat cũng ghép mặt mình vào cùng với dòng trạng thái khiêu chiến: "Anh trai à, đừng có mà ghen tị. Em sẽ làm điều đó cho anh. #BeWithYou. Bộ phim quá vui. Em muốn được bên cạnh chị Son Ye Jin à".

Boy Pakorn hài hước ghép ảnh mặt của mình thay cho Hyun Bin trong poster phim Hạ cánh nơi anh.

Anh chàng tiếp tục làm điều này với poster phim Be With You mà "chị Đẹp" đóng với So Ji Sub.

Nine Naphat cũng nhanh chóng đáp trả màn ghép ảnh của đàn anh Boy Pakorn để được bên cạnh Son Ye Jin.

Boy Pakorn tag thẳng tài khoản của Son Ye Jin vào những bài đăng của mình.

Màn đua nhau ghép ảnh với Son Ye Jin của Nine Naphat và Boy Pakorn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Mặc dù chỉ là trò đùa của 2 nam diễn viên người Thái Lan, tuy nhiên không ít fan vốn đẩy thuyền "BinJin" đã liên tục réo gọi Hyun Bin nên cẩn thận với màn thả thính công khai này kẻo bị "mất vợ".

Hyun Bin được réo gọi vào cuộc chiến giành Son Ye Jin của 2 sao nam Thái Lan đình đám.

Nine Naphat sinh năm 1996, là con trai của Moo Pimpaka - nữ diễn viên kiêm Á hậu Thái Lan năm 1988. Đẹp trai, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, Nine Naphat sớm được làng giải trí xứ Chùa Vàng để mắt. Tuy nhiên tên tuổi của anh chỉ thực sự tỏa sáng khi đảm nhận vai Palm - chàng bạn thân lý tưởng của mọi cô gái trong phim đình đám Yêu nhầm bạn thân - Friend Zone.

Vẻ ngoài điển trai của Nine Naphat.

Trong khi đó, Boy Pakorn sinh năm 1984 cũng là cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các bộ phim như: Thiên đường có em, Hòn đảo dấu yêu, Bóng tối tình yêu, Trò đùa của Thượng đế. Anh cũng là ngôi sao luôn nằm trong top mỹ nam được phụ nữ và cả đàn ông Thái khao khát nhất.