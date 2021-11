Sơn Tùng M-TP bất ngờ công khai làm điều này cho Hải Tú vào giữa đêm sau loạt lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm

Đúng 0h ngày 12/11, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải hình ảnh Hải Tú lên trang cá nhân kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật gửi tới "gà cưng".

Sơn Tùng M-TP cũng lấy tư cách là chủ tịch công ty để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hải Tú: "Happy birthday to Hải Tú from MTP Talent. Today is yours... Just enjoy ít and keep it up!". (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật Hải Tú từ MTP Talent. Hôm nay là ngày của em... Hãy tận hưởng nó và tiếp tục cố gắng!).

Sơn Tùng M-TP chúc mừng sinh nhật Hải Tú giữa đêm.

Sau Sơn Tùng M-TP, Hải Tú cũng đăng tải loạt hình ảnh mới lên trang cá nhân, sau một thời gian dài "ở ẩn" từ vụ lùm xùm "trà xanh" gần 1 năm trước. Hải Tú cũng nhắn nhủ: "Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Tú cùng đại gia đình M-TP Entertainment ạ! Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Tú bước sang tuổi 24.

Thực sự vào lúc này Tú cũng không biết nói gì cả. Chỉ biết nói rằng mình đang cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc, Tú tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa để cống hiến những điều tuyệt vời nhất dành đến cho những ai đã và luôn đặt sự kỳ vọng cùng tình yêu thương to lớn vào cô bé này!! Sẽ mãi mãi như ngày hôm qua, chỉ có tình yêu thương là nhiều hơn mỗi ngày nhé những tâm hồn xinh tươi ngoài kia ơi".