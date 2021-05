Sơn Tùng gây choáng khi mới tậu xế hộp hơn chục tỷ, tạo dáng khoe xe chuẩn "bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền"

Mới đây, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải những hình cực chất bên chiếc xế hộp sang trọng và đắt đỏ với dòng chia sẻ: “Finally i got this car. Welcome to my team.” (tạm dịch: Cuối cùng tôi cũng có được chiếc xe này. Chào mừng em đến với đội của anh!). Có thể thấy nam ca sĩ đang rất hào hứng khi tậu được chiếc xe hơi yêu thích. Người hâm mộ nhanh chóng “bóc giá” chiếc xe và được biết mẫu xe mà Sơn Tùng mới sở hữu là dòng Mercedes AMG G63 có giá hơn 10 tỷ đồng.

Ngay khi đăng vài tấm ảnh lên trang cá nhân, dân tình chỉ còn biết "xỉu up xỉu down" trước một Sơn Tùng "bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền" mà thôi.

Sơn Tùng M-TP tạo dáng cool ngầu, chất lừ bên chiếc xế hộp sang trọng

Được biết chiếc xế hộp nam ca sĩ mới sở hữu là mẫu xe Mercedes AMG G63 có giá hơn chục tỷ đồng

Là một trong những giọng ca có mức cát - xê thuộc top “khủng” nhất Vbiz hiện nay, bên cạnh đó Sơn Tùng M-TP hiện còn là chủ tịch của công ty giải trí M-TP Entertainment. Vậy nên dù cho chưa từng hé lộ về thu nhập thì khán giả cũng có thể đoán được độ giàu có (và cả đẹp trai) không phải bàn của chủ tịch. Ở tuổi 27, không ngoa khi nói Sơn Tùng M-TP đang có trong tay mọi thứ: Tuổi trẻ, đẹp trai, tài năng và sự giàu có.

Dù vậy nhưng trước đây nam ca sĩ không có thú vui tậu xe sang như nhiều cái tên khác trong showbiz mà tường tập trung đầu tư sản xuất MV và sắm đồ hiệu. Đây là lần hiếm hoi anh chàng khoe tậu xế hộp tiền tỷ trên trang cá nhân nên khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Sau bao lùm xùm chuyện đời tư, Sơn Tùng đang ngày càng chứng minh mình chẳng "xi nhê" gì với những lời đồn thổi. Vẫn cứ đẹp trai, và giàu có bao người thèm!

Trước đây Sơn Tùng thường trung thành với chiếc Range Rover Evoque màu đỏ có giá khoảng hơn 3 tỷ đồng

Ở tuổi 27, Sơn Tùng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi độ giàu có "khủng" của mình

Ảnh: Facebook