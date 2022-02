Sơn Tùng có chia sẻ đầu tiên sau lùm xùm "cục súc với Hải Tú”

Trên trang cá nhân mới đây, Sơn Tùng đã có chia sẻ đầu tiên sau khi cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh nam ca sĩ bị nghi sống chung với "gà cưng" Hải Tú. Thậm chí, còn có hành động được cho là "cục súc" hất tay, đẩy chân Hải Tú.

Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ những hình ảnh trở lại làm việc sau Tết Nguyên Đán kèm dòng trạng thái: "On my way to work...! (Tạm dịch: Trên đường đi làm).

Trong hình, Sơn Tùng diện một bộ đồ vest màu ghi vô cùng lịch lãm. Thêm vào đó là mái tóc xoăn càng giúp cho Sơn Tùng thêm phần nổi bật và điển trai.

Vài ngày trước, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin và hình ảnh được cho là Sơn Tùng có hành động khá "cục súc" với Hải Tú.

Điều này khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Ai ngờ được chủ tịch lại có hành động "cục súc" như vậy bởi xưa nay anh nổi tiếng là quý ông lịch thiệp nhất nhì Vbiz. Tại tất cả mọi nơi Sơn Tùng xuất hiện, anh luôn giữ thái độ hòa nhã, lễ phép với tiền bối, thân thiện với hậu bối. Đặc biệt với phái nữ, Sơn Tùng hết mực nhường nhịn, có những hành động tinh tế như không chạm vào người khi chụp ảnh chung.

