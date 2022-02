Sơn Tùng bất ngờ tuyên bố: "Đúng là một sự khởi đầu tuyệt vời"

Trên trang cá nhân mới đây, Sơn Tùng lại có chia sẻ gây chú ý. Nam ca sĩ đăng tải những hình ảnh trong chuyến đi đầu năm mới của mình cùng nhóm bạn.

Đáng quan tâm trong đó chính là dòng trạng thái bằng tiếng Anh của Sơn Tùng. Nam ca sĩ chia sẻ rằng: "The first trip of the new year. It was much greater than my expectation. What a great start" (Tạm dịch: Chuyến đi đầu tiên của năm mới. Nó tuyệt hơn những gì tôi mong đợi. Đúng là một sự khởi đầu tuyệt vời).

Chia sẻ mới gây chú ý của Sơn Tùng.

Cách đây vài ngày, Sơn Tùng trở thành chủ đề được công chúng bàn tán nhiều nhất khi bị phát hiện có hành động "thô lỗ" và khá "cục súc" với Hải Tú. Nam ca sĩ bị nhận xét là "cục súc" khi có động thái hất tay đẩy chân lúc đi chung với Hải Tú. Từ năm ngoái tới giờ, Sơn Tùng và Hải Tú liên tục dính nghi án tình cảm nhưng chưa bao giờ chính thức lên tiếng. Tất cả vẫn chỉ là những lời đồn thổi từ phía cộng đồng mạng.



