Sơn La: Cùng thích một người con gái rồi nảy sinh mâu thuẫn, người đàn ông dùng gậy đánh chết bạn

Thông tin từ công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 13/9 tại khu vực bờ sông Đà thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phòng cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Phàng A Nổ, tên gọi khác là Nủ (1989, trú tại bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận chiều 9/9 cùng với anh Đặng Thái Sơn rủ nhau lên lán nương thuộc tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để nấu cơm tối và nghỉ ngơi.

Đối tượng Phàng A Nổ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Đến rạng sáng 10/9 Sơn và Nổ nảy sinh mâu thuẫn do cùng thích một người con gái tại tỉnh Thanh Hóa, do bức xúc nên Nổ đã dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu của Sơn làm Sơn tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tiến hành rà soát, sàng lọc, khoanh vùng đối tượng. Sau hơn 90 giờ đồng hồ đã xác định và bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.