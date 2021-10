Son Heung Min là cầu thủ có profile "khủng" cỡ nào mà vừa có tin đồn hẹn hò Jisoo (BLACKPINK) đã gây xôn xao MXH?

Vào ngày 8/10, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ rộ lên tin đồn hẹn hò của cầu thủ Son Heung Min và Jisoo (BLACKPINK). Chàng là cầu thủ số 1 xứ sở kim chi được mệnh danh là Ronaldo châu Á, trong khi nàng là mảnh ghép của girlgroup hàng đầu thế giới nên nhiễm nhiên thông tin này nhận được rất nhiều sự quan tâm dù cả hai bên chưa lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận.

Son Heung Min sinh năm 1992 có bố là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng buộc phải từ giã sự nghiệp ở tuổi 28 bởi chấn thương gót chân. Từ nhỏ, Son Heung Min đã bộc lộ tài năng đá bóng, đến năm phổ thông, anh chấp nhận bỏ dở việc học văn hóa, một mình sang Đức tham gia câu lạc bộ Hamburg.

Hiện tại, anh đang chơi cho CLB Tottenham sau khi được chiêu mộ với mức giá lên tới 22 triệu USD, trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất châu Á lúc bấy giờ. Nhờ lối chơi tương tự với chân sút Bồ Đào Nha, truyền thông nước ngoài gọi Son Heung Min là "Ronaldo châu Á", đồng thời anh cũng là niềm tự hào của Hàn Quốc và được xem như vũ khí đắc lực của đội tuyển nước này mỗi lần ra quân.



Với danh tiếng như vậy, chuyện hẹn hò của Son Heung Min luôn được truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm cũng là điều dễ hiểu. Anh nổi tiếng là "sát gái" sau khi trải qua 2 mối tình với 2 mỹ nhân làng nhạc Kpop là Minah (Girls' Day) và Yoo So Young (cựu thành viên After School). Đáng tiếc, 2 mối tình này đều không kéo dài lâu, một phần bởi áp lực của dư luận, lịch trình bận rộn của người trong cuộc và một phần lý do được cho là sự ngăn cản đến từ bố của Son Heung Min. Ông muốn con trai tập trung toàn bộ sức lực của mình vào sự nghiệp bóng đá chứ không phải vướng bận vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Minah (Girls' Day)...

... và Yoo So Young là 2 mỹ nhân nóng bỏng từng lướt qua đời Son Heung Min.

2 năm trước, Son Heung Min vướng tin đồn hẹn hò với Jisoo lần đầu tiên khi chị cả BLACKPINK đến sân vận động London theo dõi trận đấu của Tottenham Hotspur có sự góp mặt của Son Heung Min. Cả hai đều giữ im lặng trước những lời đồn đoán thiếu căn cứ. Dù vậy trong thời gian qua, nhiều người hâm mộ vẫn soi ra nhiều một vài khoảnh khắc chứng tỏ hai ngôi sao đang hẹn hò, như chiếc vòng tay mà họ đeo trên tay có nhiều đặc điểm khá tương đồng.

Jisoo đăng ảnh đi xem trận bóng có sự góp mặt của Son Heung Min hồi 2 năm trước.

Hai ngôi sao được cho là sử dụng vòng tay đôi.

Tin đồn hẹn hò mới nhất bắt nguồn từ việc Son Heung Min có lịch bay về Hàn Quốc vào ngày 5/10 để tham gia Vòng loại World Cup 2022 ngày 7/10 nhưng có thông tin anh không bay từ London mà khởi hành từ Paris. Trùng hợp thay, Jisoo cũng vừa kết thúc lịch trình tại thành phố tình yêu này cho Paris Fashion Week. Từ đó, nhiều người cho rằng thành viên BLACKPINK đã tranh thủ có mặt tại Paris để hẹn hò với Son Heung Min. Cũng như lần trước, hai ngôi sao vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.

(Nguồn: Tổng hợp)