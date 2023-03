Soi tủ đồ của "ác nữ" lẳng lơ nhất The Glory: Trên phim ăn diện nóng bỏng chứ ngoài đời siêu tối giản và thanh lịch

Ác nữ Choi Hye Jeong đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau loạt phân cảnh khoe thân táo bạo trong bộ phim The Glory 2. Trong phim, nhân vật của nữ diễn viên Cha Joo Young là một cô nàng có dáng vẻ gợi cảm và chuộng những chiếc đầm ôm sát khoe trọn đường nét trên cơ thể.

Nhân vật Choi Hye Jeong là ác nữ thích khoe khoang, thường xuyên diện đồ cắt xẻ và bó sát để khoe vóc dáng gợi cảm

Ấy vậy mà ngoài đời, người đẹp sinh năm 1990 này lại theo đuổi phong cách thời trang hết sức casual với áo phông, quần dài, váy suông siêu cấp kín đáo và nhẹ nhàng. Cách ăn diện của Cha Joo Young vô cùng đơn giản và dễ ứng dụng, chị em có thể sẽ học được nhiều tips mix&match thú vị đó.

Thời trang ngoài đời của nữ diễn viên Cha Joo Young gắn liền với những chiếc áo sơ mi, quần jeans và quần ống rộng. Cô thường kết hợp các item này với nhau trong những lần đi chơi hay đi dạo phố với bạn bè. Các mẫu áo sơ mi của người đẹp này có hoạ tiết và màu sắc bắt mắt, khi diện lên thì vô cùng trẻ trung và ấn tượng.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Mayberoom Giá: 350k

Cô cũng lựa chọn áo sơ mi cộc tay dáng rộng để diện hàng ngày với những chiếc quần jeans trong tủ. Cách phối đồ mà nữ diễn viên này theo đuổi chỉ đơn giản gồm 2-3 item được mix với nhau, tuy nhiên nhờ lối kết hợp màu sắc tươi tắn mà outfit của Cha Joo Young trông lúc nào cũng bắt mắt và trendy.

Nơi mua: Uniqlo Giá: 499k

Các outfit đi làm của mỹ nhân The Glory cũng là chủ đề được dân mạng quan tâm. Với môi trường công sở lịch sự, Cha Joo Young sẽ diện quần áo được làm từ chất liệu vải mềm thanh lịch như 1 set blazer thời thượng phối với áo phông cộc tay ở bên trong. Lúc này, cô nàng diện thêm một đôi giày cao gót để vóc dáng thêm cao ráo, thanh thoát.

Nơi mua: ONMIX Design

Tương tự, những mẫu áo sơ mi kiểu xinh xắn cũng là item không thể thiếu trong tủ đồ đi làm của Cha Joo Young. Cô nàng phối với quần vải ống rộng trông vô cùng thanh lịch và nhẹ nhàng. Ngoài ra, 2 tông màu là xanh với đen được kết hợp khá ăn ý giúp diện mạo của nữ diễn viên thêm sang trọng hơn.

Nơi mua: BB Store Giá: 285k

Nơi mua: Libe Workshop Giá: 520k

Những lần dạo phố, người đẹp The Glory vẫn chọn áo phông và quần jeans, nhưng chỉ cần thay đổi giày dép là đã mang đến một cảm giác phóng khoáng, tự do hơn rất nhiều.

Nơi mua: Mono Talk Giá: 529k

Nói về váy vóc trong thì Cha Joo Young thường diện váy dáng suông rộng rãi khác hẳn với những chiếc đầm ôm sát trong phim. Kiểu váy 2 dây xanh dương dưới đây được nàng ta mix với khăn quàng cổ tạo nên vẻ sang trọng, quyền quý và vô cùng dịu dàng. Hội chị em trong 30+ có thể tham khảo ngay cách mix&match này.

Nơi mua: Shein Giá: 565k

Nàng nào thích vẻ đẹp tự do tự tại của những mẫu đầm suông hoạ tiết bohemian thì đừng bỏ qua gợi ý dưới đây của Cha Joo Young. Chiếc váy này hợp với những buổi picnic, nghỉ dưỡng hay các chuyến du lịch biển. Để outfit thêm ăn nhập, bạn đừng quên sắm một chiếc túi xách bản to giống ác nữ The Glory.

Gợi ý shopping: