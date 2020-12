Soi thông tin về 9 cô công chúa hiện tại: Xinh đẹp và có học vấn ai nghe cũng “hết hồn”, không hổ danh con nhà danh gia vọng tộc

Ngay từ khi sinh ra đã "ngậm thìa vàng", những cô công chúa này khiến mọi người ghen tỵ trước cuộc sống giàu sang, vẻ ngoài quyến rũ cùng tài năng nổi bật.



Không chỉ vậy, rất nhiều công chúa còn có tấm lòng nhân hậu hết lòng vì cộng đồng. Họ trở thành hình mẫu tuyệt vời cho phụ nữ ở đất nước mình học hỏi theo.

Maria Olympia - Công chúa Hy Lạp

Công chúa Maria Olympia (sinh năm 1996) là con gái đầu và cũng là duy nhất của Thái tử Hy Lạp Pavlos và Công nương Marie Chantal Miller (người thừa kế thế hệ đầu tiên của tỷ phú Mỹ Warren Robert Miller, đồng thời là người sáng lập ra đế chế quần áo thông minh cho trẻ em).

Xuất thân hoàng tộc với địa vị cao quý, Công chúa Olympia có cuộc sống nhung lụa mà mọi cô gái đều mơ ước. Khi học nội trú ở Thụy Sĩ, Maria học Lịch sử nghệ thuật và Thiết kế đồ họa.

Nhờ có năng khiếu và đam mê với thời trang, cô trở thành thực tập sinh của thương hiệu thời trang Dior khi mới 17 tuổi. Năm 2016, cô tiếp tục đến New York, Mỹ, học nhiếp ảnh tại trường Parsons School of Design. Công chúa 9X khẳng định thương hiệu của bản thân khi xuất hiện trên nhiều sàn catwalk danh tiếng.

Mako và Kako – Hai công chúa Nhật Bản

Công chúa Mako (sinh năm 1991) là con gái đầu của Hoàng tử Fumihito và Công nương Kiko. Cô là thần tượng trong mắt giới trẻ Nhật Bản bởi vẻ ngoài dịu dàng, tính cách nhân hậu và thành tích học tập ấn tượng.

Mako đã theo học ngành Nghệ thuật và Di sản văn hóa tại Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Tokyo (Nhật Bản), sau đó tốt nghiệp thạc sĩ ngành Bảo tàng, Đại học Leicester, Anh. Cô được giáo viên hướng dẫn – Giáo sư Simon Knell đánh giá là khiêm tốn và tốt bụng.

Đặc biệt, Công chúa Mako có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và có nhiều hoạt động liên quan cộng đồng người khiếm thính ở Nhật Bản. Cô từng tham gia hoạt động tình nguyện trợ giúp người dân sau thảm họa sóng thần, động đất.

Kako có thành tích học tập và hoạt động cộng đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ không kém.

Tuy nhiên trong gia đình hoàng gia Nhật Bản, không chỉ Công chúa Mako mà em gái Kako cũng có thành tích học tập và hoạt động cộng đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ không kém. Sinh năm 1994, Kako nổi tiếng là cô gái có học thức, đa tài, chăm chỉ, là người truyền cảm hứng làm việc cho nhiều phụ nữ Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo, Công chúa Kako tiếp tục học ngành Nghệ thuật biểu diễn và Tâm lý học tại Đại học Leeds (Anh). Ngoài thành tích học tập, Mako còn có năng khiếu chơi thể thao và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Amelia Windsor – Công chúa nước Anh

Công chúa Amelia Windsor (sinh năm 1995) là con gái của George Philip Nicholas Windsor - bá tước vùng St Andrews, cháu gái Hoàng tử Edward - công tước xứ Kent, em họ nữ hoàng Elizabeth II. Cô đứng thứ 36 trong danh sách những người thừa kế vương vị.

Giống như nhiều cô gái khác, Amelia cũng có niềm yêu thích lớn với thời trang. Hiện tại, Amelia ký hợp đồng với công ty người mẫu Cindy Crawford - một trong 10 công ty người mẫu lớn nhất nước Anh và cũng sẽ thực tập ở hãng thời trang Chanel.

Với vẻ đẹp cổ điển, cuốn hút, quý phái, cô là thành viên đầu tiên của hoàng gia Anh xuất hiện trên trang bìa tạp chí Tatler. Amelia thường xuyên tham gia trong các show diễn của Dolce & Gabbana, Dior, Miu Miu, Tommy Hilfiger, John Galliano...

Ameerah Al Taweel – Công chúa Ả Rập Saudi

Công chúa Ameerah Al Taweel (sinh năm 1983), nổi tiếng tài sắc vẹn toàn và được mệnh danh là công chúa Jasmine ngoài đời thực. Công chúa Ả Rập Saudi từng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH New Haven (Mỹ).

Ameerah từng đi đến hơn 70 quốc gia để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em.

Sau khi tốt nghiệp, cô tham gia phát triển hoạt động thiện nguyện. Cụ thể, cô từng đi đến hơn 70 quốc gia để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Công chúa Ameerah thành lập Quỹ Alwaleed Bin Talal nhằm lên tiếng bảo vệ phụ nữ ở Trung Đông và tham gia các hoạt động hỗ trợ nạn nhân thiên tai trong khu vực. Qua đó, Ameerah Al Taweel trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều phụ nữ ở Ả Rập Saudi.

Charlotte Casiraghi – Công chúa nước Ý

Công chúa Charlotte Casiraghi (sinh năm 1986), là con gái của công chúa Caroline và doanh nhân người Italy Stefano Casiraghi. Công chúa Monaco nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn, có thành tích học tập xuất sắc, giỏi thể thao và thông thạo 3 thứ tiếng.

Charlotte Casiraghi đỗ thủ khoa trong kỳ thi tú tài ở Pháp năm 2004.

Theo Hello Magazine, Charlotte Casiraghi đỗ thủ khoa trong kỳ thi tú tài ở Pháp năm 2004. Sau đó, cô ghi danh vào trường Lycée Fénelon ở Paris. Năm 2007, Công chúa Charlotte lấy bằng cử nhân Triết học tại ĐH Paris-Sorbonne, hoàn thành hai khóa thực tập ở một nhà xuất bản ở Paris và tạp chí Sunday. Tháng 10/2009, Công chúa Charlotte hợp tác sáng lập tạp chí thời trang Ever Manifesto.

Madeleine - Công chúa Thụy Điển

Madeleine người con thứ 3 cũng là con gái út của Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf.

Cô thông thạo 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp.

Theo thứ tự, cô là người thứ 4 thừa kế ngai vàng. Các thành tích học tập của cô khá tốt. Cô nghiên cứu khoa luật học cơ bản và có được một chứng nhận kỹ thuật máy tính của châu Âu. Ngoài ra cô còn nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, lịch sử dân tộc. Cô thông thạo 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Công chúa còn học về tâm lý học của trẻ em.



Alexandra – Công chúa Luxembourg

Xinh đẹp, tài giỏi là những gì người ta nhắc đến Công chúa Luxembourg. Công chúa Alexandra Josephine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine (sinh năm 1991) là người con thứ 4 và là con gái duy nhất của Đại công tước Henri và nữ Đại công tước Maria Teresa, hiện đứng thứ 5 trong dòng kế vị ngai vàng.

Cô thông thạo 4 thứ tiếng bao gồm Luxembourg, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Italy và Đức. Cô rất yêu thích thể thao, từng góp mặt vào giải quần vợt nổi tiếng thế giới Wimbledon.

Xinh đẹp, tài giỏi là những gì người ta nhắc đến Công chúa Luxembourg.

Năm 2009, Công chúa Luxembourg hoàn thành chương trình trung học, lấy bằng Tú tài Nghệ thuật và Văn học loại ưu và du học. Sau khi hoàn thành chương trình Nghiên cứu tâm lý và Khoa học xã hội ở Mỹ, cô tiếp tục đến Paris lấy bằng cử nhân Triết học. Năm 2017, Công chúa Alexandra được trao bằng thạc sĩ về Nghiên cứu liên tôn giáo tại trường Irish School of Ecumenics.

