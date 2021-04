Soi style đi hẹn hò của 12 cặp đôi quyền lực xứ Hàn: Tất cả đều ăn vận siêu đơn giản chứ không lồng lộn như ta tưởng

Thuở hẹn hò, bà xã của So Ji Sub cũng chọn style rất basic. Cô diện áo nỉ tối màu, quần jeans và giày sneaker nhưng outfit này cũng không thể giấu được vóc dáng nuột nà, đôi chân thon dài của nữ MC xinh đẹp. Sóng đôi bên bạn gái (giờ đã là vợ), ông chú So Ji Sub chọn style trẻ trung, khỏe khoắn như thanh niên với bộ đồ đen và giày thể thao.