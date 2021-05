Soi lần cuối cùng xuất hiện bên nhau, dân mạng phát hiện chi tiết cho thấy hôn nhân của vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã rạn nứt từ lâu

Vào ngày 4/5, trang Daily Mail đã công bố một số thông tin và tài liệu thu thập được liên quan đến cuộc hôn nhân tan vỡ của vợ chồng tỷ phú Bill Gates. Theo tờ này, cặp đôi không có thỏa thuận tiền hôn nhân và trong tờ đơn ly hôn đệ trình lên tòa, có ghi rõ lý do cả hai chia tay nhau.

Theo đó, người đệ đơn là bà Melinda Gates và trong tờ đơn ly hôn, người phụ nữ này mô tả cuộc hôn nhân của vợ chồng bà là "tan vỡ không thể cứu vãn" khiến nhiều người hâm mộ xót xa cho sự gắn bó suốt 27 năm qua của họ. Hiện không ai rõ thời điểm chính xác cặp đôi rạn nứt và ly thân từ lúc nào nhưng cộng đồng mạng tinh ý nhận ra, vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã lạnh nhạt từ lần cuối cùng họ xuất hiện cùng nhau trên truyền thông.

Lần cuối cùng cặp đôi xuất hiện bên nhau trước công chúng vào ngày 19/4/2020.

Theo đó, vào tháng 4/2020, cặp đôi xuất hiện trên ứng dụng Zoom, trong chương trình mang tên "One World: Together At Home" (tạm dịch là: "Một thế giới: Cùng nhau ở nhà"). Đây là chương trình đặc biệt ủng hộ các nhân viên ngành y tế trong đại dịch Covid-19. Trong chương trình, bà Melinda đã nhấn mạnh việc ở nhà sẽ cứu được sinh mạng của nhiều người trong khi đó, tỷ phú Bill Gates nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin để phòng chống Covid-19.

Trong khi ông Bill Gates thường xuyên được nhìn thấy chủ động tương tác với vợ thì bà Melinda tỏ ra lạnh nhạt hơn. Dù thi thoảng quay sang nhìn chồng để tương tác nhưng bà giữ nét mặt mệt mỏi và không có vẻ hào hứng.

Bà Melinda quay sang nhìn chồng với biểu cảm không mấy mặn mà.

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates tích cực có hành động tương tác với vợ.

Cộng đồng mạng đã so sánh một khoảnh khắc khác của cặp đôi trong một chương trình vào năm 2019 cho thấy họ hoàn toàn vui vẻ với nhau và bà Melinda cũng chủ động quay sang cười hạnh phúc bên chồng.

Bà Melinda nhìn chồng với biểu cảm hạnh phúc trong một chương trình vào năm 2019.

Chính chi tiết khác biệt này khiến nhiều người tin rằng, cuộc hôn nhân của cặp đôi không thể cứu vãn nổi từ năm ngoái. Và cả hai đã có sự bàn bạc thống nhất chung với nhau trong một khoảng thời gian dài để đưa ra thông báo chính thức vào ngày 3/5.

Lý do thật sự cho sự tan vỡ của họ sau gần 3 thập kỉ đồng hành cùng nhau vẫn còn là một ẩn số nhưng bà Melinda trước đó đã cho rằng chồng bà gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Trong khi đó, truyền thông Mỹ phân tích rằng bà Melinda không muốn làm cái bóng của chồng mình. Bà có dự định trở thành nhà từ thiện độc lập với những kế hoạch hỗ trợ cho bình đẳng giới, để phụ nữ được nói lên tiếng nói của họ.

Nguồn: Fox News, KUTV