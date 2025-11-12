Ngày 11/11, showbiz Trung Quốc chấn động trước thông tin đạo diễn, nhà sản xuất Triệu Vy đã qua đời. Theo tờ Sohu, Triệu Vy mất vào ngày 8/5 sau khi căn bệnh ung thư dạ dày và ung thư gan chuyển sang giai đoạn cuối, không còn khả năng cứu chữa. Tin buồn này gây sốc cho nhiều người, thậm chí lên top hot search MXH Weibo. Khán giả đồng loạt đăng bài tiếc thương, thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nữ nghệ sĩ tài năng ra đi đột ngột. "Triệu Vy còn trẻ như vậy, sao lại ra đi đột ngột? Có phải là do không chịu nổi những cú sốc từ bên ngoài? ", là câu hỏi chung của rất nhiều người.

Tuy nhiên, Triệu Vy - người mất vào tháng 5 - không phải nữ diễn viên đóng Tiểu Yến Tử. Sở dĩ đến nay sự ra đi của đạo diễn kiêm nhà sản xuất tài năng Triệu Vy (65 tuổi) mới được chú ý và gây xôn xao khắp MXH là do nhiều người đã nhầm lẫn cô với minh tinh Hoàn Châu Cách Cách . Sự hiểu lầm này bắt nguồn từ việc hai nữ nghệ sĩ có tên giống nhau. Không chỉ vậy, "Tiểu Yến Tử" đình đám ngoài vai trò diễn viên còn là đạo diễn, nhà sản xuất có tiếng trong showbiz, từng đứng sau bộ phim Gửi thanh xuân mà chúng ta sẽ mất . Do đó, những ai không đọc kỹ thông tin đều sẽ nghĩ Triệu Vy của "Hoàn Châu Cách Cách" qua đời. Nàng "Én nhỏ" sau đó cũng đã có động thái đính chính. Trên trang cá nhân, cô đăng hình ảnh đang đi du lịch để bác bỏ thông tin bản thân đã qua đời.

Đạo diễn, nhà sản xuất Triệu Vy đã qua đời ở tuổi 65 vì căn bệnh ung thư dạ dày và ung thư gan giai đoạn cuối

6 tháng sau khi Triệu Vy qua đời, cái chết của cô gây xôn xao khắp nơi vì nhiều khán giả nhầm lẫn người mất là Triệu Vy của Hoàn Châu Cách Cách. Cả hai nữ nghệ sĩ trùng tên và đều làm nhà sản xuất, đạo diễn trong giới giải trí Trung Quốc

Theo Sohu, trước khi qua đời vào tháng 5, Triệu Vy được xem là nhà sản xuất và đạo diễn tài năng, tận tụy cống hiến cho nghệ thuật ở showbiz Trung Quốc. Bà là nhà sáng lập chương trình Trung – Ngoại Ca Nhạc Phim Ảnh. Lần cuối cùng, Triệu Vy lộ diện trước công chúng là vào cuối năm 2024. Khi đó đứng trên sân khấu, bà đã rơi lệ trong lúc biểu diễn ca khúc Tôi Yêu Bạn, Trung Quốc vì biết mình không còn nhiều cơ hội biểu diễn nữa.

Do dồn hết thời gian và tâm sức cho công việc, Triệu Vy vẫn chưa lập gia đình. Thời điểm được chẩn đoán mắc ung thư, bà giấu bệnh tình tất cả những người thân thiết, âm thầm điều trị vì không muốn để ai lo lắng cho mình. Bạn thân cho biết Triệu Vy ra đi trong cô độc, không có người thân hay bạn bè kề cận vào thời điểm hấp hối.

Triệu Vy ra đi trong cô độc, không có người thân hay bạn bè bên cạnh

