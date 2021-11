Sốc với "thị trường chăn chuối" cùng hình thức "thu mua đàn ông" với giá rẻ bèo và cuộc giải khuây hoang dại của quý cô thất tình

Thuật ngữ "chăn chuối": Được phái nữ sử dụng khá nhiều, cũng tương đương với đàn ông "chăn rau". Nói 1 cách dễ hiểu là phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao hoặc muốn "đổi gió" nên tìm các đối tượng đàn ông trẻ, có nhu cầu tương tự hoặc hợp gu mục đích là quan hệ tình dục. Và các chàng trai này được ám chỉ là chuối với đủ loại, đủ kích cỡ, đủ style chăn gối. Đối tượng đi chăn: Đa phần là các quý bà, quý cô cô đơn, chán chồng, đã ly hôn hoặc đơn giản là "chăn vì đam mê", không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp thích kiểu quan hệ hook-up. Phân loại chuối: Chuối được phân loại theo nhu cầu, sở thích của từng quý cô: chuối tây, chuối ta, chuối sinh viên, chuối ương, chuối chín... Kì 1: Choáng ngợp "thị trường chăn chuối" và cuộc giải khuây "lần đầu lên đỉnh" của quý cô thất tình...

Hook-up culture - Khi phụ nữ định nghĩa lại sự bình đẳng giới bằng lối sống "tự do"

Cuộc sống là 1 bức tranh muôn màu như nhu cầu và sự nhận thức của phụ nữ vậy. Khi có những vụ bóc phốt ngoại tình, chục năm thanh xuân không bằng người dưng "phút mốt" thì trong 1 góc náo nhiệt hoặc phẳng lặng nào đó có những tâm hồn đang trực trào những khát khao.

Hook-up culture là văn hóa chấp nhận và khuyến khích các cuộc gặp gỡ với mục đích duy nhất là tình dục bao gồm ONS (tình một đêm), FWB (bạn tình)... mà không ràng buộc tình cảm hoặc mối quan hệ dạng cam kết, hứa hẹn.

Vì cho rằng phụ nữ, đàn ông bình đẳng nên các anh chăn rau được thì các chị cũng tìm thú vui chăn chuối. Chính vì vậy trên các nền tảng MXH, các nhóm chăn chuối xuất hiện nhan nhản: Chăn chuối confession, Ký sự chăn chuối, Diễn đàn chăn chuối... Cách thức hoạt động và quy định do chính các thành viên tự trao đổi với nhau. Thậm chí mỗi tỉnh sẽ có hội chăn chuối riêng, hoạt động khá quy mô và bài bản, kín đáo.

Tất cả các hội chăn chuối trên facebook, telegram, zalo, twitter... thường sẽ chia làm 2 loại: 1 bên cung còn 1 bên cầu. Có nghĩa: Nhóm chuyên cung cấp chuối sẽ update list các loại chuối cho quý cô vào lựa chọn, quy định do các group tự đề ra và quý cô phải thực hiện. Song song là nhóm show các thông tin cơ bản của người có nhu cầu tìm chuối, 2 bên cảm thấy ok thì sẽ date nhanh, dài lâu hay không do 2 bên tự thỏa thuận.

Vì nhu cầu đưa ra là have sex nên cả chuối lẫn người chăn đều không đặt nặng vấn đề kinh tế. "Trai bao" không thiếu nhưng vẫn có những anh chàng gu "máy bay", vui vẻ là chính. Còn các quý cô cũng không tiếc tay chi tiền nếu tìm được chuối ưng ý.

Choáng ngợp với công cuộc "chăn chuối" khá nhiều quy tắc

Thoáng nhìn hội chăn chuối nghe rất đơn giản nhưng hoạt động của hội lại bài bản và có nội quy rõ ràng, có nhiều nhóm còn khá khắt khe.

Ví dụ, 1 nhóm chăn chuối trên zalo sẽ yêu cầu rõ ràng là nam giới trong hội chăn chuối không được chủ động liên hệ các chị em mà để các chị em chủ động liên hệ. Tâm sự ở những nơi kín đáo và không được làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình đối với những chị em "hoa đã có chủ".

Xã hội hiện đại, phụ nữ tự lập, tự do và tự chủ nhiều hơn nên có nhiều sự lựa chọn cho những mối quan hệ của mình. 1 số phụ nữ không muốn bó buộc trong những khuôn phép hay tư duy truyền thống, họ có suy nghĩ "cứ tận hưởng đi khi thanh xuân còn chưa hết". Chính vì thế nên nhu cầu của chị em khá cao, họ càng có điều kiện thì yêu cầu về chuối lại càng khắt khe. Nhưng sự thật kiểu phụ nữ này thường rất cô đơn và không có nhiều niềm tin vào real-love.

Thông thường, các chị qua "trung gian" mới kiếm được chuối ưng ý. Và những nhóm kiểu này có thu 1 chút phí cùng quy định khá dài dòng như:

- Nhận info chi tiết chuối: bao gồm ảnh, clip để đảm bảo đó là "chuối chất lượng" (tất cả chỉ được lan truyền giữa admin và quý cô không ai được leak ra ngoài).

- Dụ chuối và ăn chuối.

- Hẹn hò với chuối thông qua admin: Nếu quý cô không dụ được chuối thì gửi chiều cao, cân nặng, ảnh cho admin để admin gửi cho chuối, nếu chuối ok 2 bên sẽ dating. Phí hẹn hò là 200k/ lần date, thanh toán sau khi date thành công.

- Chia sẻ info chi tiết: Nếu quý cô đã ăn no hoặc chán chuối, hãy chia sẻ free cho các chị em khác hay admin sẽ "thu mua" chuối với giá 200-300k tùy từng chất lượng info.

Đó chỉ là 1 trong rất nhiều quy định tự các admin trong các diễn đàn chăn chuối đặt ra. Bỗng dưng những chị em nào như "tấm chiếu mới" đọc đến đây chắc chắn sẽ hả hê vì hóa ra đàn ông ở 1 diễn biến nào đó chả khác gì những "món hàng".

Lần đầu "chăn chuối" mới hiểu cảm giác "lên đỉnh"

My - 27 tuổi hiện đang làm việc tại Hà Nội tâm sự về cuộc chăn chuối bất ngờ của mình. Cô không phải người sống hệ hook-up và cũng chưa từng biết người đàn ông nào khác ngoài mối tình 5 năm. Vậy mà số phận đưa đẩy sau lần đầu đi pub...

My trải lòng: "22 tuổi mới biết yêu, yêu hết lòng 1 kẻ phản bội trong 5 năm. Mình đã từng nghĩ cuối năm sẽ cưới nhưng ai ngờ phát hiện ra bạn trai cắm sừng mình. Phải mất 1 tháng sau mình mới hết đau buồn, mới cân bằng lại cảm xúc thì 1 vấn đề khác xảy ra. Mình đang ở tuổi phơi phới mà, lý trí không thể 'cãi' lại sinh lý. Mình vừa nhớ vừa thèm cảm giác được nâng niu, chiều chuộng.

Nhân dịp vào Sài Gòn công tác 1 tuần mình được chị bạn 'nâng cấp' tư tưởng. Mình khá choáng với hội chăn chuối của chị ấy. 100% phụ nữ độc thân, toàn người có công việc ổn định, thu nhập tốt thậm chí rất xinh đẹp nhưng không hề có nhu cầu lấy chồng và muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc. Họ coi đàn ông như 1 công cụ giải khuây, thích thì tìm đến, chán lại đuổi đi. Lúc đầu mình thấy họ 'ngầu' lắm nhưng đi chơi cùng, ngồi nghe họ tâm sự mới biết họ rất cô đơn và mất phương hướng trong chuyện tình cảm".

Lần lên 1 pub ở đường Lê Lai, quận 1, My đã có dịp thử cảm giác chăn chuối hơn nữa còn là chuối tây. Cô không nghĩ 1 người vốn chung thủy và truyền thống như mình lại có những phút giây buông thả đến vậy.

"Mọi thứ thật quá hoàn hảo cho 1 buổi hẹn. Anh ta không quá đẹp nhưng rất duyên, rất thấu hiểu phụ nữ và đặc biệt không 'gạ gẫm' mình. Từ tầng 26 nhìn xuống thành phố, chuyện trò với trai lạ bằng thứ tiếng Anh bồi, nhâm nhi ly Asian Temptation quyến rũ đã khiến mình muốn bùng cháy, 1 lần thoát khỏi giới hạn bản thân. Mình là người chủ động rủ anh ấy về khách sạn và điều gì đến cũng đã đến.

Bọn mình quấn lấy nhau, không cần phải nói nhiều. Dù là lần đầu tiên gặp và chẳng hiểu gì về nhau nhưng anh ta cho mình cảm giác lên đỉnh thật sự. Mình không cần nghĩ làm thế nào cho đối phương sung sướng, mình chỉ cần sống đúng bản năng và tận hưởng. Anh ta rất trân trọng cơ thể mình dù nó không hoàn hảo. Có lẽ vì hơi men trong người và đã lâu không gần đàn ông nên mình cháy hết mình".

My cho biết sau đó anh chàng chuối Tây kia có ngỏ ý xin số điện thoại và muốn duy trì liên lạc nhưng cô không đồng ý. Đã xác định nó chỉ là cuộc vui giải tỏa thì không nên trông mong kì vọng làm gì. My cũng thú nhận lần đầu cô biết đến cảm giác thăng hoa trong những khoái lạc rất khó tả mà với bạn trai cũ cô không có được.

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ đêm "thưởng thức chuối Tây" ấy, My vẫn độc thân nhưng cô khẳng định: "Mình sẽ chỉ kết hôn với người thực sự phù hợp. Sự phù hợp bao gồm cả chuyện ấy lâu dài. Vài đêm chóng vánh có thể thoả mãn trước mắt nhưng rất ảnh hưởng đến cảm xúc. Càng ngủ với nhiều đàn ông bạn sẽ càng mất phương hướng và không bao giờ tìm thấy chân thành".

My thừa nhận, việc cô chăn chuối 1 phần xuất phát từ việc "trả thù tình" nhưng cô cũng không có ý định đó 1 lần nữa bởi "Khám phá nhu cầu chính mình là 1 chuyện nhưng phải tỉnh táo để không lao vào guồng xoáy mà biết rõ cái kết là đường cụt".

