Sốc với loạt ảnh đẹp ma mị của Lee Dong Wook trong tạo hình hồ ly, đóng cùng với Kim Bum

Những hình ảnh mới nhất của Lee Dong Wook trong bộ phim truyền hình Tale Of The Nine Tailed của đài tvN đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong loạt ảnh vừa được nhà sản xuất tung ra hé lộ tạo hình hồ ly của Lee Dong Wook, khán giả không khỏi choáng ngợp trước ngoại hình đẹp ngất ngây của nam diễn viên. Gương mặt đẹp không góc chết cùng thần thái siêu quyến rũ khiến ai cũng phải đổ đứ đừ.

Tạo hình hồ ly đẹp ma mị của Lee Dong Wook trong phim Tale Of The Nine Tailed.

Tale Of The Nine Tailed là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc có nhân vật hồ ly là nam. Nội dung phim xoay quanh bộ đôi anh em hồ ly cùng cha khác mẹ sống giữa thời hiện đại. Trong đó, Lee Dong Wook vào vai Lee Yeon, một hồ ly làm nhiệm vụ như một người phán xử, chuyên trị tội những kẻ gây hại đến thế giới loài người. Tham gia diễn xuất cùng Lee Dong Wook còn có Kim Bum và Jo Bo Ah.

Chia sẻ về dự án lần này, Lee Dong Wook cho biết: "Nó giống như sự pha trộn của nhiều thể loại hơn là giả tưởng thuần túy. Vì vậy tôi đã rất vui khi đọc kịch bản. Tôi thích khái niệm về một hồ ly là nam, điều này phá vỡ định kiến của tôi trước đây".

Tale Of The Nine Tailed được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng Kang Shin Hyo - người từng làm nên thành công của "bom tấn" The Heirs (Người thừa kế) và biên kịch của phim do một người Mỹ gốc Hàn chấp bút.

Tale of the Nine Tailed dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 7/10 trên kênh tvN.