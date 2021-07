Sốc với cảnh Lâm Canh Tân bê vác Đàm Tùng Vận, mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc thấp bé nhẹ cân đến thế sao?

Ekip sản xuất phim ngôn tình hiện đại Xin gọi tôi là tổng giám vừa hé lộ hình ảnh hậu trường hài hước, đáng yêu của Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân. Trong đó, Lâm Canh Tân bê vác Đàm Tùng Vận rất dễ dàng, anh gần như chỉ cần một phát bê đỡ là có thể nhấc bổng Đàm Tùng Vận rồi để cô lên vai mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Trước tình huống này, Đàm Tùng Vận thích chí bật cười không ngừng, các nhân viên xung quanh cũng liên tục phá ra đầy thích thú. Đàm Tùng Vận thực sự là rất thấp bé nhẹ cân, vậy nên mới có chuyện Lâm Canh Tân bê vác cô đi dễ như "vác bao gạo".

Đàm Tùng Vận bị đồng nghiệp Lâm Canh Tân bê vác như thế này đây.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1991, thuộc hàng Tiểu Hoa Đán 9X. Đàm Tùng Vận nhờ các phim Cẩm y chi hạ, Cẩm tâm tựa ngọc mà nổi tiếng. Diễn xuất của cô được đánh giá dễ chịu. Tính cách cũng không bị phàn nàn gì, tuy không nổi trội hẳn song ở Đàm Tùng Vận lại có sự chắc chắn, điềm tĩnh.

Năm 2021, cô gây sốt với vai nữ chính La Thập Nhất Nương trong phim cổ trang ăn khách Cẩm tâm tựa ngọc. Cẩm tâm tựa ngọc có nội dung xoay quanh cuộc đời nhân vật Thập Nhất Nương (Đàm Tùng Vận). Thập Nhất Nương vốn là thứ nữ nhà họ La, từ bé đã chịu nhiều buồn tủi vì không được gia đình xem trọng.

Đàm Tùng Vận.

Hiện tại, bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám của Đàm Tùng Vận đã hoàn thành khâu ghi hình.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.