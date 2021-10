SỐC: Vợ đi xuất khẩu lao động, chồng ở nhà dùng vũ lực đe dọa hiếp dâm con gái ruột nhiều lần đến mang thai

Lãnh đạo VKSND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Công Dũng (41 tuổi, trú xóm 4, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Điều đáng nói, nạn nhân không ai khác lại chính là cháu N.T.K.L (SN: 2004), con gái ruột của Dũng.

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra (Ảnh: VKS).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng hoàn cảnh vợ xuất khẩu lao động xa nhà, một mình ở nhà nuôi con, Dũng đã nhiều lần dùng lời nói, vũ lực đe dọa để thực hiện hành vi giao cấu với con gái ruột của mình là cháu N.T.K.L..

Ngày 17/7/2021, chị N.T.T. (41 tuổi), là mẹ đẻ của cháu L. từ Đài Loan về nhà. Biết sự việc, ngày 4/10/2021, chị T. làm đơn tố giác hành vi của người chồng thú tính đến cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định, từ tháng 2/2020 đến đầu năm 2021, Dũng đã nhiều lần dùng lời nói, hành vi vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu L..

Tại thời điểm bị giao cấu, cháu L. dưới 16 tuổi. Hậu quả cháu L. có thai.

Đến ngày 2/6/2021, cháu L. đã sinh con gái, hiện đứa bé đang được nhóm thiện nguyện tại tỉnh H.T. nhận nuôi dưỡng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.