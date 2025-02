Sốc vì cái kết bom xịt của Lee Min Ho

Tập cuối của When the stars gossip trên tvN mang đến cái kết đầy bi kịch khi nhân vật do Gong Hyo Jin thủ vai qua đời sau khi sinh con, còn Lee Min Ho chấp nhận ở lại vũ trụ để bảo vệ đứa trẻ.

Phim tình cảm hóa thảm kịch

Tập phim mở đầu với cảnh Eve Kim (Gong Hyo Jin) thú nhận với Gong Ryong (Lee Min Ho) rằng cô đang mang thai. Cô kiên quyết sinh con trong vũ trụ, vì "nếu về Trái Đất, thai nhi không thể sống sót". Dù bị phản đối, Eve vẫn khẩn cầu sự giúp đỡ.

Khi tình trạng của Eve trở nên nguy cấp, Gong Ryong đã quỳ xuống cầu xin chỉ huy Kang Tae Hee (Lee El) cho anh lên trạm vũ trụ để chăm sóc cô: "Tôi chấp nhận chết, chỉ cần được ở bên cô ấy. Từ giờ, sinh mạng đó là gia đình của tôi".

Gong Ryong (Lee Min Ho) quỳ xuống xin Kang Tae Hee (Lee El) bay lên vũ trụ lần thứ hai để chăm sóc người bạn đời.

Tại trạm vũ trụ, Eve thông báo cô và Gong Ryong có một đứa con, đặt tên là Byeol. Nhưng nguy hiểm vẫn rình rập khi Kang Tae Hee cảnh báo: "Nếu ở quá lâu, máu dồn lên mắt, võng mạc sẽ dày lên và anh có thể bị mù". Mặc dù Gong Ryong cố gắng thuyết phục Eve trở về Trái Đất để đảm bảo an toàn, cô kiên quyết từ chối: "Anh muốn giết con mình sao?".

Dù mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ, đến gần ngày dự sinh, Eve bắt đầu chuyển dạ sớm và sinh bé Byeol trên trạm vũ trụ. Eve mỉm cười mãn nguyện khi ôm con vào lòng, nhưng cảm nhận được cơ thể có điều bất thường. Cô giữ chặt tay Gong Ryong và thì thầm: "Anh đã là cha rồi. Chúc mừng anh".

Sau đó, Eve lặng lẽ nhắm mắt, ra đi mãi mãi.

Nữ chính (Gong Hyo Jin thủ vai) hy sinh mạng sống để sinh con ngoài vũ trụ. Nhân vật của cô giấu đi biến chứng nguy hiểm sau sinh khỏi người bạn đời (do Lee Min Ho thủ vai). Chỉ 24 giờ sau khi sinh, cô qua đời, để lại nỗi đau cho người ở lại.

Bộ phim sau đó tua nhanh đến bối cảnh tương lai, trạm vũ trụ chính thức thành lập trung tâm hỗ trợ sinh sản trong không gian. Lễ thôi nôi của bé Byeol cũng được tổ chức, đánh dấu sự kiện hiếm có trong lịch sử.

Lúc này, Kang Tae Hee tiết lộ: "Gong Ryong đã ở lại trạm vũ trụ suốt 1 năm 7 tháng - khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử của một con người ở ngoài không gian. Anh ấy không muốn rời đi khi chưa tìm ra cách đưa con về an toàn."

Lựa chọn này xuất phát từ tình trạng sức khỏe đặc biệt của đứa con sinh ra trong môi trường không trọng lực, khi em bé gặp vấn đề về tim mạch và mật độ xương.

Gong Ryong vẫn kiên định: "Tôi sẽ không rời đi cho đến khi tìm được cách đưa Byeol về Trái Đất". Anh ngắm nhìn con và nói: "Tôi đã hôn lên lòng bàn chân con cả trăm lần. Tôi nói xin lỗi hàng ngàn lần. Eve đã làm rất nhiều điều trước khi rời đi. Vũ trụ vừa là nấm mồ, vừa là chiếc nôi cho sự sống”. Trước khi khép lại câu chuyện, anh nghẹn ngào: "Tạm biệt, Eve. Hẹn gặp lại”.

Khán giả sốc

Với những ai mong đợi bộ phim tình cảm lãng mạn kết hợp khám phá vũ trụ không thể chấp nhận cú twist (điểm ngoặt) kịch bản này. Khán giả cho rằng hai nhân vật chính chịu cái kết quá tàn nhẫn.

Trên các diễn đàn trực tuyến của Theqoo, hàng loạt bình luận bày tỏ sự bức xúc: “Bộ phim tệ nhất từ trước đến nay”, Cái kết gì thế này?”, “Thật vô lý!”.

Việc phim đột ngột chuyển từ câu chuyện tình yêu tràn trề hy vọng sang bi kịch đã khiến người xem cảm thấy bị phản bội. Họ cho rằng cái kết này không chỉ phá hỏng mạch cảm xúc mà còn làm mất đi giá trị cốt lõi đã thu hút họ ngay từ đầu.

Không chỉ cái kết, nhiều tình tiết khác trong kịch bản bị nhận xét "dở tệ", "điên rồ", như lần đầu trong lịch sử nhân loại con người mang thai và sinh nở thành công ngoài không gian. Các phi hành gia nuôi con trong môi trường không trọng lực ngoài vũ trụ. Mẹ nữ chính bỏ rơi con từ bé nhưng nhận nam chính làm con nuôi...

Tập tập cuối của When the stars gossip ghi nhận mức tăng nhẹ về tỷ suất người xem. Theo dữ liệu từ Nielsen Korea, tập phim đạt mức rating trung bình toàn quốc 2.6%, cao hơn so với các tập trước. Tuy vậy, mức rating trên vẫn không cứu vãn được tình hình chung của bộ phim.

Với kinh phí lên tới 50 tỷ won (khoảng 34 triệu USD), When the stars gossip từng được mong đợi là làn gió mới của thể loại lãng mạn, nhưng với kết thúc gây tranh cãi này, bộ phim có thể sẽ được nhớ đến như một trong những K-drama khiến khán giả hụt hẫng nhất.