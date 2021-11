Sốc: Tài tử nổi tiếng bị tố ngoại tình với em họ, "tiểu tam" là diễn viên có tiếng trong Kbiz

Mới đây, trên trang Naver có đưa tin về vụ việc ngoại tình và loạn luân của nam diễn viên đình đám Lee Young Bum. Hiện nay thông tin đang đứng top 1 thảo luận của trang mạng này.

Cụ thể, vào ngày 29/10, trong một chương trình truyền hình xứ Hàn, vợ cũ của nam diễn viên Lee Young Bum là cô Noh Yoo Jung đã chia sẻ về mối tình "vụng trộm" của chồng cũ. Cô đã gay gắt gọi kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân là "người phụ nữ mà tôi ghét đến mức muốn giết chết".

Theo vợ cũ của Lee Young Bum, lý do cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ là do nam diễn viên Lee có hành vi ngoại tình, loạn luân với chính em họ. Cô Noh cho rằng mối quan hệ ấy xảy ra là do "tiểu tam" chủ động.

Nam diễn viên Lee Young Bum và vợ cũ Noh Yoo Jung

Noh Yoo Jung chia sẻ: "Dù bố của bọn trẻ có lỗi, nhưng vụ việc không lớn như vậy". Có nhiều nguồn tin cho rằng, nam diễn viên đã ngoại tình với một nữ diễn viên rất nổi tiếng trong giới giải trí xứ Kim Chi.

MC Jeong Ho Geun cho biết thêm: "Người phụ nữ đó không có con và lớn hơn tôi 1 tuổi. Tôi đã từng đóng phim cùng người đó trong quá khứ."

Được biết Lee Young Bum và vợ cũ Noh Yoo Jung kết hôn vào năm 1994, có với nhau một con trai và một con gái. Họ ly hôn vào năm 2015.

Hiện nay, giới truyền thông Hàn đang xôn xao với thông tin "nóng hổi" này. Nhiều người dự đoán "tiểu tam" được nhắc đến là một diễn viên quen thuộc với công chúng, từng xuất hiện trong hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh, thậm chí còn là gương mặt giành được vô số giải thưởng điện ảnh lớn.

Danh tính của nữ diễn viên "tiểu tam" đang được thảo luận sôi nổi. Trong đó, diễn viên bị gọi tên nhiều nhất là sao nữ Jung Kyung Soon. Nữ diễn viên được chú ý với những phim như: Người Tình Ánh Trăng, Angry Mo, Gió đông năm ấy...

Dù đây mới chỉ là suy đoán của netizen nhưng cũng đủ khiến cư dân mạng xứ Hàn "náo loạn". Tất cả vẫn cần sự xác nhận từ những người trong cuộc.

