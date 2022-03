Sốc: Nữ diễn viên Tangmo “Chiếc Lá Bay” chết do bị đẩy xuống thuyền?

Mới đây, một nguồn tin tiết lộ rằng, 1 trong 5 đối tượng có mặt trên thuyền hôm Tangmo Pattaratida đã chính thức cho lời khai về sự thật nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay".

Cụ thể, đối tượng này đã tới trình diện cũng như khai với cảnh sát rằng, ngày hôm xảy ra tai nạn, có một người muốn thử lái thuyền. Thế nhưng do chưa biết lái nên người này đã khiến cho chiếc thuyền bị rung lắc mạnh. Ngay sau đó Tangmo suýt nữa bị ngã ngửa ra sau nhưng kịp thời bám vào tay người này. Tuy nhiên, người này do cũng đang sợ hãi nên đã lập tức hất tay Tangmo ra. Do bị người này hất tay nên Tangmo mới rơi xuống sông Chao Phraya.

Bài đăng về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên Tangmo đang khiến công chúng xôn xao. Trong bài đăng, chủ tài khoản cho biết, một đối tượng ở trên thuyền đã khai thật trước cảnh sát rằng, Tangmo bi rơi xuống sông do có người hất tay.

Thế nhưng hiện tại thông tin này mới đang được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh trên Twitter, phía truyền thông Thái Lan vẫn chưa có cập nhật gì liên quan tới tin đồn này. Hiện tại vẫn phải chờ thông tin chính thức từ phía truyền thông Thái Lan cũng như cơ quan chức năng.

Trước đó, Anna - 1 trong 3 quản lý cũng Tangmo dường như đã biết trước và để lại dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân: "Chờ đợi để nghe tin tức ngày hôm nay". Phía dưới Anna cũng để lại hai dòng bình luận với nội dung: "Chờ tin từ cảnh sát", "cuối cùng cũng có người tốt xuất hiện".

Quản lý của Tangmo ẩn ý về thông tin nguyên nhân khiến nữ diễn viên thiệt mạng.

