Sốc: Hình ảnh thi thể lộ mặt của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" bị lan truyền trên mạng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh thi thể của Tangmo Nida - nữ diễn viên phim "Chiếc Lá Bay" vừa qua đời do rơi xuống sông. Việc lan truyền những hình ảnh đau lòng này của một bộ phận dân mạng đã khiến đông đảo công chúng phẫn nộ, chỉ trích nặng nề và kêu gọi xóa, ngừng chia sẻ.

Tài khoản đăng tải hình ảnh thi thể của Tangmo Nida đang bị dân mạng chỉ trích dữ dội và bị ẩn nhiều bài đăng

Được biết, di nguyện của Tangmo Nida là muốn mọi người luôn nhớ về những hình ảnh xinh đẹp của mình. Vì vậy, các quản lý cũng như công chúng Thái Lan đang kêu gọi dừng ngay hành động chia sẻ hình ảnh tang thương về cô.

Nữ diễn viên Tangmo Nida

Chiều 1/3, đại diện sở cảnh sát tỉnh Nonthaburi cùng bên pháp y đã tổ chức họp báo công bố một phần từ kết quả điều tra ban đầu trong vụ tai nạn của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida trên sông Chao Phraya đêm 24/2 vừa qua.

Đại diện sở cảnh sát tỉnh Nonthaburi cho biết, nguyên nhân tử vong được xác nhận là do ngạt thở vì rơi xuống và sặc nước. Trong phổi và bụng nạn nhân có nước cùng lượng lớn bùn. Về phần vết thương được tìm thấy trên thi thể được xác định ban đầu là do một vật nhọn gây ra. Theo ý kiến giới chuyên môn, vết thương này vẫn có thể xét nghiệm và điều tra được do chưa bị thối.

Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở vì đuối nước. Về nguyên nhân vì sao nạn nhân rơi xuống nước vẫn đang được điều tra. Ngoài ra, họ còn tìm thấy cả một miếng băng vệ sinh hằng ngày. Hiện tại vẫn đang trong qua trình điều tra là do tới tháng hay vì điều gì khác.

