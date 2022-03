SỐC: Hàng loạt clip nhạy cảm hack từ camera nhà riêng, khách sạn, nhà vệ sinh... bị rao bán công khai trên mạng

Clip nhạy cảm của các cặp vợ chồng hack từ camera nhà riêng

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Telegram, nhiều clip nhạy cảm hack từ camera gia đình được rao bán. Đáng nói, các clip này đa số ghi lại cảnh sinh hoạt riêng tư của các cặp vợ chồng.

Điển hình, một nhóm trên mạng xã hội này giới thiệu: "Để đáp ứng nhu cầu của anh em, hiện bên mình có nhóm với hơn 400 QR Cam và còn cập nhật thường xuyên với giá cả hợp lý. Phần mềm bên mình quét liên tục từ nam ra bắc, mọi ngóc ngách. Từ nhà vệ sinh, ghế sofa, phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, khách sạn...".

Giá các gói khác nhau sẽ có thời gian truy cập khác nhau

Tờ Lao động thông tin, khi liên hệ với các tài khoản trên, người dùng sẽ được yêu cầu đóng khoản phí để nhận về các mã code phục vụ cho việc xem clip.

Tài khoản P.H. cho biết, mức phí được đóng theo các mức: 350 nghìn đồng/3 tháng, 600 nghìn đồng/6 tháng và 800 nghìn đồng được sử dụng vĩnh viễn. Số tiền thanh toán được các đối tượng quy đổi thành thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào một tài khoản ngân hàng.

Sau khi chuyển tiền, người dùng sẽ được tài khoản P.H thêm vào 1 nhóm riêng tư có tên "nhóm Vip hack camera".

Những màn giới thiệu, rao bán các clip từ việc hack camera gia đình. Ảnh: Infonet

Theo thống kê sơ bộ, trong nhóm này đã được đăng tải hơn 300 mã code. Các thành viên cũng được hướng dẫn lưu các mã code trên về máy và tải ứng dụng Hik-Connect để quét các mã code sau đó xem trực tiếp camera được hack từ các gia đình.

Đặc biệt, sau khi đã thanh toán và được quyền truy cập, người mua được yêu cầu không chia sẻ link clip ra bên ngoài, nếu không sẽ bị xoá khỏi nhóm vĩnh viễn.

Trong vai một người có nhu cầu mua các clip nhạy cảm này, PV tờ Đại Đoàn Kết từng liên hệ được với đối tượng có tên T.M..

Người này liên tục quảng cáo: "Các clip trong kho này lên đến hơn 4.000 clip, em thoải mái xem với đủ các thể loại phụ nữ tắm, thay đồ, quan hệ vợ chồng, kể cả clip ấu dâm… và liên tục được cập nhật đa dạng".

Cũng theo đối tượng này, các clip được hack từ nhà riêng được rất nhiều người mua để thoả mãn nhu cầu và sự tò mò.

Camera gia đình tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an ninh bảo mật quyền riêng tư cá nhân

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc phát tán clip nhạy cảm từ việc hack camera an ninh đã được ghi nhận, trong đó có cả người nổi tiếng. Tình trạng này đặt ra nhiều lo ngại về chất lượng bảo mật thông tin cũng như an toàn trên không gian mạng.

Trao đổi với Infonet, Chuyên gia an ninh mạng Ngô Trường An, cho biết camera gia đình tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an ninh bảo mật quyền riêng tư cá nhân.

“Hacker có thể dùng các ứng dụng và công cụ để khai thác các lỗ hổng bảo mật của camera, chiếm quyền quản trị và khai thác dữ liệu trái phép mà không cần sự đồng ý của chủ nhà. Đó là lý do nhiều gia đình bị hack các clip nhạy cảm”, chuyên gia Trường An giải thích.

Để phòng trường hợp bị hack camera, chuyên gia khuyến cáo 3 biện pháp để bảo mật an ninh, giúp người dùng được an toàn khi sử dụng.

1. Người dùng nên đầu tư và sử dụng camera có thương hiệu uy tín, bởi những loại giá rẻ thường tiềm ẩn nguy cơ cao bị trích xuất dữ liệu.

2. Người dùng cần thường xuyên cập nhật firmware (phần mềm cơ bản) mới nhất chính hãng cho camera để vá các lỗ hổng bảo mật, bật chế độ bảo vệ 2 lớp 2FA đối với tài khoản quản trị camera, đặt mật khẩu truy cập và bật chế độ mã hóa dữ liệu AES đối với video mà camera ghi lại.

3. Người dùng cần ghi nhớ và áp dụng thủ thuật đối với các không gian có tính riêng tư cao như phòng ngủ. Khi cần sự riêng tư, chúng ta nên ngắt nguồn điện của camera khu vực đó hoặc dùng vật dụng màu đen che kín mắt camera để đảm bảo chống hacker tuyệt đối.

Hơn hết, người dùng cần trang bị cho mình những kiến thức thiết yếu về an toàn công nghệ thông tin để quản trị vận hành camera an toàn, tránh những lỗ hổng cho hacker xâm nhập.

Hành vi của hacker và những đối tượng phát tán clip nhạy cảm này có thể đối diện với những mức xử phạt nào?

Tuỳ mức độ, việc rao bán clip nhạy cảm hack từ camera nhà riêng có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự lên đến 15 năm tù.

Cụ thể, trao đổi với báo chí, luật sư La Văn Thái (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, hành vi hack camera nhà riêng để rao bán những clip nhạy cảm là vi phạm pháp luật. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu, làm nhục người trong cuộc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, đời sống của họ.

Theo luật sư Thái, với hành vi hack camera riêng tư, xâm phạm bất hợp pháp vào hệ thống camera của người khác, người vi phạm có thể bị khởi tố tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, theo Điều 289 Bộ luật hình sự năm 2015, với mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 12 năm.

"Trường hợp đăng tải thông tin, hình ảnh công khai về việc rao bán clip sex trên mạng có dấu hiệu tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại Điều 236 Bộ luật hình sự. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm".

Đồng quan điểm, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết thêm, dù hậu quả của hành vi trên gây ra cho các nạn nhân là rất nặng nề, song việc xử lý các đối tượng vi phạm là không hề đơn giản. Bởi, để có căn cứ xử lý hình sự, trước hết cần phải có kết luận của Giám định viên tư pháp về văn hóa, xem những clip, bức ảnh đã được đăng tải lên mạng có phải là văn hóa phẩm đồi trụy hay không?

Ngoài ra, cơ quan chức năng phải xác định số lượng ảnh, clip đó đã phổ biến cho bao nhiêu người. Việc xác định đối tượng hack và phát tán clip nhạy cảm cũng mất rất nhiều thời gian.

