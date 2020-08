Sốc: Cặp đôi tuổi teen đình đám của Nhật Bản lên chức bố mẹ ở tuổi 16 sau khi nên duyên trên show hẹn hò

Shigekawa Maya (sinh năm 2004) và Maeda Shun (sinh năm 2003) là cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội tại Nhật Bản với hàng ngàn lượt theo dõi. Cả hai được ghép đôi thành công qua "Today, I Came to Like You" - show thực tế được xem như "We Got Married" dành cho tuổi teen rất được yêu thích tại xứ hoa anh đào.

Tại chương trình này, các học sinh trung học sẽ cùng trải nghiệm một chuyến du lịch và tìm hiểu lẫn nhau. Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, cặp nam nữ được ghép đôi thành công sẽ nhận được phần thưởng và bắt đầu hẹn hò chính thức.

Cặp đôi người mẫu đình đám mạng xã hội Nhật Bản Shigekawa Maya (16 tuổi) và Maeda Shun (17 tuổi).

Cả hai gặp nhau và chính thức hẹn hò tại show truyền hình "Today, I came to like you".

Mối tình tuổi teen của cặp đôi này được khán giả truyền hình yêu thích và ủng hộ. Tuy nhiên, đúng 1 năm sau ngày chương trình phát sóng, cả hai cùng chia sẻ thông tin Maya đã mang thai 8 tháng, chính thức lên chức bố mẹ ở độ tuổi 16, 17.

Ngày 21/4 vừa qua, Maya chính thức thông báo với bàn dân thiên hạ cô đang mang thai con của bạn trai Maeda Shun.

Lên chức bố mẹ ở độ tuổi "trẻ măng", cặp đôi nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Được biết, Maya đã hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 7 vừa qua. Cặp đôi trẻ tuổi chia sẻ niềm hạnh phúc khôn nguôi tới người hâm mộ sau thời gian dài nhận nhiều chỉ trích từ dư luận.

Đây cũng là chủ đề được nhắc tới gần đây trên diễn đàn Theqoo tại Hàn Quốc. Trái ngược với sự lạc quan của Maeda và Maya, cộng đồng mạng lại có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định sinh con ở độ tuổi quá trẻ này. Phần lớn cho rằng việc cả hai mới 16-17 tuổi, khả năng nhận thức và chịu áp lực còn chưa được rèn luyện, đến sức khỏe tâm lý cũng chưa hoàn thiện, lựa chọn mang thai là quá nguy hiểm. Bên cạnh đó, kết hôn quá sớm còn có thể ảnh hưởng đến chuyện học tập của cặp đôi. Hiện tại, bài viết về cặp đôi vẫn thu hút nhiều sự chú ý.

Hiện tại, Maya và Maeda sẽ sớm hoàn thành thủ tục kết hôn khi Maeda trong 18 tuổi. Cả hai vẫn giữ tinh thần lạc quan và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội.

Nguồn: pann--choa, Theqoo