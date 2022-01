SỐC: Britney Spears gây choáng khi công khai khoe hết phần nhạy cảm

Trên trang cá nhân mới đây, Britney Spears đã khiến công chúng vô cùng sốc với màn khoe ảnh khỏa thân hoàn toàn kèm dòng trạng thái tự tin.

Cụ thể, Britney Spears không hề cảm thấy e ngại khi khoe body của bản thân: "Free woman energy has never felt better" (Tạm dịch: Năng lượng của người phụ nữ được tự do chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế).

Hình ảnh khỏa thân cùng thông điệp mà Britney Spears chia sẻ trên trang cá nhân nhận được sự đồng tình từ netizen. Trong đó, Miley Cyrus cũng "thả tim" ủng hộ đàn chị.

Trước đó, vào ngày 13/11 (giờ Việt Nam) năm ngoái, tờ NBC news đưa tin, thẩm phán Brenda Penny thuộc tòa án tối cao Los Angles vừa ra phán quyết trong phiên điều trần hôm 12/11 về quyền giám hộ của Britney Spears. Thẩm phán tuyên bố: "Việc giám hộ cuộc sống cũng như tài sản của Britney Spears không còn cần thiết". Toàn bộ tài sản đang được các bên giám hộ quản lý sẽ được chuyển hết về quỹ ủy thác của Britney Spears.

https://afamily.vn/soc-britney-spears-gay-choang-khi-cong-khai-khoe-het-phan-nhay-cam-20220107104033822.chn