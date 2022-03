Sợ vướng tin đồn yêu đương, Will mời Xoài Non - vợ streamer giàu nhất Việt Nam đóng MV

Will vừa chính thức công bố thông tin trở lại đường đua Vpop với MV Có em là đủ. Ca khúc lần này gây bất ngờ bởi hình ảnh trẻ trung, tinh nghịch trong một concept đầy màu sắc ngọt ngào, tươi mới. Đặc biệt, nam ca sĩ còn mời Xoài Non - cô gái nổi tiếng mạng xã hội với gương mặt lai Tây trong sáng vào vai nữ chính trong MV. Điều thú vị hơn cả, Xoài Non hiện đang là vợ của của streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis.

Wiil tái xuất với MV Có em là đủ

Ca khúc lần này được Will ấp ủ thực hiện trong vòng 2 năm, với ý định ban đầu là sản xuất cho một nghệ sĩ trẻ mà công ty của Will đang quản lý nhưng không phù hợp. Cuối cùng, Will đã kết hợp cùng Music Producer Andiez để dàn dựng lại bài hát, thực hiện phần hoà âm phối khí phù hợp với phong cách của mình.

Will chia sẻ: "Đây là giai đoạn tôi không còn tự chọn bài và đi thu âm nữa mà học cách làm việc theo team, mỗi người một nhiệm vụ. Không chỉ bài hát này, ngay cả những bài sau thì Andie cũng sẽ đồng hành cùng tôi trong phần âm nhạc".

Nói về lý do hợp tác cùng Xoài Non, Will chia sẻ một lý do cực hài hước phía sau hậu trường: "Tôi ngồi nói chuyện với Xoài thì hai anh em cũng hỏi nhau lý do tại sao mời Xoài đóng MV này. Cả hai cùng có câu trả lời: Vì Xoài là hoa đã có chủ rồi. Tôi là người dễ bị dính tin đồn hẹn hò khi đóng MV với các bạn nữ, giờ Xoài là "hoa đã có chủ" thì sẽ không lo dấy lên nghi án tình cảm nữa. Nói vui như vậy, còn nếu nghiêm túc thì tôi thấy Xoài trẻ trung, dễ thương và phù hợp với màu sắc của MV".

Đóng chung MV với Will, Xoài Non có sự ngại ngùng trong những cảnh thân mật. Will chia sẻ, anh đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, giúp Xoài Non thoải mái tâm lý. Tuy nhiên, những tương tác của Will và Xoài Non trong MV khá đơn giản, đáng yêu chứ không phải kiểu ôm ấp quá mặn nồng, cháy bỏng.

