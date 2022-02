Sở TT&TT Hà Giang vào cuộc xác minh thông tin thiếu nữ xinh đẹp bị "bắt vợ" ngày đầu năm mới

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh "bắt vợ" của thanh niên vùng cao được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nam thanh niên ra sức bắt cô gái xinh đẹp về làm vợ ngày đầu năm

Được biết, sự việc xảy ra ở một xã vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang. Trong đoạn clip này, một nam thanh niên đang giữ tay một thiếu nữ mặc váy dân tộc H'Mông màu vàng cam. Cô gái ra sức chống cự, cả hai giằng co ở giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người. Thế nhưng tuyệt nhiên không có ai vào can ngăn.

Thiếu nữ váy cam bị nam thanh niên "bắt vợ" trước sự chứng kiến của nhiều người

Sau một hồi, thiếu nữ may mắn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của nam thanh niên và chạy đi. Nam thanh niên chạy lao theo thì một cán bộ công an xuất hiện. Cán bộ công an đã giữ nam thanh niên lại và giải cứu thành công cho thiếu nữ này.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong đó, đa số đều bày tỏ sự lên án, chỉ trích, bài trừ hủ tục "bắt vợ" lạc hậu này.



Được biết, sau khi nắm bắt thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một thiếu nữ lên bản vui chơi dịp Tết rồi bị nam thanh niên bắt về làm vợ theo hủ tục của người H'Mông.

