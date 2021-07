So sánh The Ordinary - The Inkey List: Nàng blogger chỉ ra nhược điểm “chí mạng” khiến dân tình phải cân nhắc khi mua

The Ordinary và The Inkey List là 2 cái tên nổi danh trong cộng đồng mỹ phẩm vài năm trở lại đây. Cả 2 cũng thường được dân tình đặt lên bàn cân so sánh.

Cả The Ordinary và The Inkey List đều đi theo xu hướng tối giản, bao bì đơn giản nhưng thành phần hoạt chất rõ ràng, tập trung cải thiện làn da. Ngoài ra, cả 2 đều có mức giá bình dân ngang ngửa nên dân tình càng phân vân.

Là một blogger nổi tiếng, blogger Wendy - chủ trang Instagram @Wendyskin cũng từng thử qua vô số các sản phẩm của cả 2 thương hiệu này và đã rút ra một số nhận xét đáng chú ý.

Theo đó, Wendy nhận thấy các sản phẩm của The Ordinary có thành phần nồng độ cao, giải quyết các vấn đề của da nhanh chóng nhưng người dùng cần nghiên cứu kỹ trước khi dùng. Còn The Inkey List có phần dịu nhẹ với da hơn.

Đồng thời, Wendy cũng so sánh một số sản phẩm nổi bật của cả 2 thương hiệu này để dân tình có cái nhìn rõ ràng nhất.

Nếu cũng muốn tìm mua mỹ phẩm của The Ordinary và The Inkey List thì dưới đây là 1 số địa chỉ mà bạn có thể tham khảo.