Số phụ nữ tử vong vì COVID-19 tại châu Phi thấp hơn nam giới

Phân tích dựa trên dữ liệu dịch tễ học về những trường hợp mắc COVID-19 theo giới tính do các quốc gia cung cấp cho thấy, phụ nữ chiếm khoảng 41% các trường hợp mắc COVID-19 ở châu Phi. Tỷ lệ này dao động từ 31% ở Niger đến hơn 57% tại Nam Phi.

Ở hầu hết các quốc gia châu Phi, phụ nữ ít có nguy cơ tử vong do COVID-19 hơn nam giới. Cụ thể, tại Cote d'Ivoire, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ là 0,4% so với 0,5% ở nam giới. Trong khi đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tỷ lệ này ở nữ giới là 2,2% so với 2,7% ở nam giới. Con số này tại Seychelles là 0,1% ở phụ nữ so với 0,5% ở đàn ông.

Thực tế này diễn ra mặc dù phụ nữ chiếm phần lớn lực lượng nhân viên y tế, khiến họ có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cao hơn. Ở châu Phi, hơn 95.000 nhân viên y tế đã bị nhiễm COVID-19. Tại Seychelles, phụ nữ chiếm 71% các ca nhiễm bệnh trong nhân viên y tế. Con số này là 64% ở Eswatini, 55% ở Cote d'Ivoire và 54% tại Senegal.

Phụ nữ chiếm khoảng 41% các trường hợp mắc COVID-19 tại châu Phi. (Ảnh: WHO)

Theo các nhà nghiên cứu, cần có các phân tích sâu hơn để xác định những yếu tố đằng sau sự chênh lệch về tỷ lệ nhiễm bệnh giữa nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã gợi ý rằng, các yếu tố sinh học, hành vi hoặc môi trường xã hội có thể có liên quan đến thực tế này. Các nghiên cứu khác báo cáo rằng, nam giới có nhiều khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19 và có thể họ mắc bệnh từ trước đó.

Tuy nhiên, COVID-19 và các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt như lệnh đóng cửa, hạn chế đi lại và đóng cửa trường học đã thể hiện rõ ràng những tổn thương mà phụ nữ và trẻ em gái phải gánh chịu.