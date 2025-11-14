Số phận vườn sầu riêng nhà Mailisa

Trước khi loạt cơ sở thuộc "hệ sinh thái" Mailisa đã bị cơ quan chức năng khám xét, nhắc đến cái tên này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu làm đẹp đình đám cùng khối tài sản khiến ai nấy đều choáng ngợp. Gia đình này luôn khiến dân mạng phải bàn tán bởi những khoảnh khắc giàu sang mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Thế nhưng mới đây, một thông tin khác liên quan đến họ lại khiến cư dân mạng được phen "há hốc" - không phải biệt thự dát vàng hay siêu xe, mà là… một vườn sầu riêng trĩu quả ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Chính con dâu của Mailisa là người đã hé lộ "bí mật" này trong một đoạn video trên TikTok.

Con dâu nhà Mailisa chia sẻ về vườn sầu riêng của gia đình

Cô chia sẻ: "Nhà Mailisa ở trên Bảo Lộc có nguyên một vườn sầu riêng sai trĩu quả, trái nào cũng cơm vàng ươm, hạt lép, thơm ngào ngạt - nhìn thôi đã muốn ăn liền."

Dù chẳng có cảnh quay hay hình ảnh nào về vườn sầu riêng này, thế nhưng độ "khủng" của nó lại được tiết lộ thông qua chính thành phẩm sau khi thu hoạch. Cô con dâu nhà Mailisa hào hứng chia sẻ trong video: "Cứ tới mùa sầu riêng là ăn mệt nghỉ luôn. Cây nhà là vườn của nhà trồng được. Trên Bảo Lộc Lâm Đồng ý, bố Khánh mẹ Mai có một cái vườn sầu riêng nhiều ơi là nhiều".

Đáng chú ý hơn khi cô tiết lộ về "số phận" hiện tại của vườn sầu riêng này. Cô cho biết, anh làm vườn nói rằng quả rụng rất nhiều. Sau đó anh đã đóng gói được tận 5 thùng để gửi về TP.HCM cho gia đình Mailisa. Chỉ cần kể đơn giản vậy thôi nhưng cư dân mạng lập tức hiểu ngay rằng vườn sầu riêng nhà Mailisa sai quả cỡ nào.

Vườn sầu riêng nhà Mailisa vô cùng sai quả

Chỉ cần nghe thôi đã thấy độ "bội thu" của vườn sầu riêng nhà Mailisa. Và tất nhiên, khi những thùng sầu riêng "cây nhà lá vườn" này được gửi về đến thành phố, cả gia đình lập tức mở tiệc mukbang tại chỗ. Trong video, con dâu Mailisa cùng các thành viên trong nhà vừa bổ sầu riêng vừa xuýt xoa khen ngợi: cơm vàng, hạt lép, rất ngon. Những miếng sầu riêng được bóc ra béo căng, màu vàng tươi khiến người xem chỉ nhìn thôi cũng "chảy nước miếng".

Ngay sau khi video được đăng tải, dân mạng Việt đã "vào bình luận tới tấp", vừa ngưỡng mộ vừa trêu vui:

- "Nhà đã siêu giàu lại còn có cả vườn sầu riêng nữa, sao mà mê quá vậy trời!"

- "Cây nhà lá vườn kiểu này nguyện mỗi ngày làm một quả sầu ú ụ luôn á chị."

- "Nhìn sầu riêng ngon quá, cây nhà lá vườn thích thật."

- "Chảy nước miếng, chảy nước miếng thiệt sự."

Vườn sầu riêng nhà Mailisa khiến nhiều người không khỏi ghen tị

Từ một thương hiệu làm đẹp nổi tiếng, giờ đây cái tên Mailisa lại có thêm một thứ khiến dân tình trầm trồ - đó chính là vườn sầu riêng "cực phẩm" ở Bảo Lộc. Và với nhiều người, "số phận" của những trái sầu riêng này cũng chẳng khác gì "vàng ròng": chẳng phải quý hiếm, nhưng lại đầy ắp niềm vui giản dị giữa cuộc sống sang giàu.

(Nguồn: TikTok @leduyenmailisa)