Sáng 1/11, tờ Starnews đưa tin, nam ca sĩ Hye Sung (nhóm Shinhwa) đang rao bán tòa nhà 4,9 tỷ won (90,2 tỷ đồng) ở phường Nonhyeon, Seoul với giá khoảng 5,7-6,3 tỷ won (105-116 tỷ đồng). Được biết, nam ca sĩ hiện vẫn đang tạm đóng băng sự nghiệp sau khi dính hàng loạt vụ bê bối đời tư, từ đánh bạc cho tới say rượu lái xe.

Tòa nhà của Hye Sung được mua vào tháng 5/2022 dưới tên công ty Apple-Eating Dinosaur Co., Ltd. Đáng chú ý, Hye Sung và mẹ nam ca sĩ đảm nhận vai trò giám đốc của doanh nghiệp này. Khối bất động sản của thành viên Shinhwa được xây trên nền đất có diện tích 180,9 mét vuông, ban đầu là tòa nhà cho nhiều hộ gia đình. Sau đó, Hye Sung đã cho cải tạo lại tòa nhà và quyết định rao bán với giá 5,7-6,3 tỷ won (105-116 tỷ đồng). Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nam ca sĩ sẽ thu được khoản lợi nhuận rơi vào khoảng 800 triệu-1,4 tỷ won (14.7-26 tỷ đồng).

Hye Sung đang rao bán tòa nhà 90 tỷ đồng sau drama đánh bạc ở nước ngoài

Trước đó, Hye Sung từng liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ Hàn vì hàng loạt bê bối đời tư. Vào tháng 10/2022, nam nghệ sĩ bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và sử dụng phương tiện trái phép. Kết quả, ca sĩ 7X phải nhận bản án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 1 năm. Đây không phải lần đầu Hyeusng bị chỉ trích dữ dội vì vi phạm luật an toàn giao thông. Hồi năm 2007, nam nghệ sĩ "lắm tài nhiều tật" cũng từng vướng vòng lao lý vì say rượu lái xe. Cũng trong năm này, Hyesung đã bị tóm và nhận án phạt 10 triệu won (184 triệu đồng) vì có hành vi đánh bạc ở nước ngoài.

Sau loạt lùm xùm chấn động, Hye Sung đã rút lui khỏi các hoạt động giải trí và tạm đóng băng hoạt động kể từ cuối năm 2022 tới nay. Còn nhớ hồi tháng 4/2023, Ủy ban đánh giá quy định về hình thức phát sóng của đài KBS đã công bố quyết định cấm sóng đối với Hye Sung. Theo đó, hình ảnh của nam ngôi sao sẽ bị loại khỏi tất cả các chương trình phát sóng của nhà đài này sau loạt bê bối đời tư.

Hye Sung nhận sự trừng phạt nghiêm khắc từ pháp luật vì có hành vi đánh bạc trái phép và lái xe trong tình trạng say rượu

Hye Sung sinh năm 1979, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa khi vừa tròn 19 tuổi. Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, Hye Sung từng nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ trưởng thành và lịch lãm. Tuy nhiên, hình tượng nam ngôi sao dày công gây dựng đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng sau loạt drama chấn động.