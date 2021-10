Số phận 3 nàng công chúa Nhật vứt bỏ tất cả lấy chồng thường dân, tương lai nào cho cô dâu Mako khi chọn con đường chông gai nhất?

Vào ngày 26/10 tới đây, Công chúa Mako, con gái lớn của vợ chồng Thái tử Fumihito sẽ kết hôn cùng với Kei Komuro, người bạn trai đã bên cô suốt 9 năm. Hôn lễ của cặp đôi đang khiến một bộ phận dư luận bất bình và nhiều ý kiến cho rằng Công chúa Mako đã lựa chọn sai lầm, cô sẽ không có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thường dân, gia đình có rắc rối về tài chính.

Trên thực tế, Mako không phải là công chúa đầu tiên của hoàng gia Nhật quyết định từ bỏ địa vị cao quý để kết hôn với người bình thường. Theo Luật hoàng gia Nhật Bản được ban bố năm 1947, Công chúa Nhật khi kết hôn với thường dân sẽ phải từ bỏ danh phận hoàng tộc, đóng thuế và không được nhận trợ cấp hoàng gia. Họ chỉ nhận được một khoản hồi môn của gia đình để đi lấy chồng.

Vậy cuộc sống của họ sau khi kết hôn với thường dân sẽ ra sao? Có phải chuyện tình cổ tích nào cũng có cái kết viên mãn?

Công chúa phải lòng chàng trai mồ côi

Công chúa Sayako đã loại bỏ các ứng cử viên sáng giá để lựa chọn một người đàn ông trong gia đình viên chức bình thường. Mối tình của họ từng khiến biết bao người ngưỡng mộ vì phá vỡ mọi khoảng cách, định kiến để được ở bên nhau.

Phò mã Yoshiki Kuroda là con trai trưởng mồ côi cha, ông sống cùng mẹ trong một căn hộ cũ và hàng ngày đi làm bằng tàu điện ngầm. Trong khi đó Công chúa Sayako cũng được nuôi dạy hoàn toàn khác biệt. Hoàng Thái hậu Michiko, mẹ Công chúa Sayako đã "nhìn xa trông rộng" khi rèn con gái có cuộc sống tự lập từ nhỏ, biết làm mọi thứ như người dân bình thường khác.

Ông Watanabe, từng phục vụ trong hoàng cung, kể lại rằng: "Công chúa là người ngày nào cũng ra tận cửa để nhận báo và sữa. Từ khi học tiểu học, công chúa đã được vào bếp cùng mẹ, được dạy cách cầm dao gọt táo, rồi cách làm bánh ngọt".

Phò mã Yoshiki Kuroda là bạn học của anh trai công chúa, Hoàng tử Akishino. Cả hai chính thức tìm hiểu nhau từ sau buổi đấu tennis do Hoàng tử Akishino tổ chức. Năm 2005, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng sau khi Công chúa Sayako làm lễ từ bỏ thân phận hoàng gia và cải họ sang họ chồng.

Sau khi dọn ra khỏi cung điện, Công chúa Sayako không còn được hưởng bất kỳ đặc quyền nào khác ngoài khoản của hồi môn 1,2 triệu USD (27 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Bà đã từ bỏ công việc bán thời gian tại một trung tâm nghiên cứu khoa học để ở nhà làm nội trợ.

Vợ chồng Công chúa Sayako sống trong một căn nhà thuê 3 phòng ngủ và bà phải đích thân dọn dẹp nhà cửa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngoài ra, Công chúa Sayako còn học lái xe, đi siêu thị, học nấu các món ăn truyền thống cũng như cách ứng xử, ăn nói như mọi người dân bình thường khác.

Công chúa Sayako cùng chồng vẫn góp mặt tại một vài sự kiện quan trọng của hoàng gia Nhật. Kể từ khi lấy chồng thường dân, Công chúa Sayako chưa một lần phàn nàn hay bày tỏ sự hối hận về quyết định kết hôn của mình. Cuộc sống của bà trôi qua êm đềm bên cạnh người mình yêu.

Hình ảnh gần đây của Công chúa Sayako.

Chuyện tình "sét đánh" chênh nhau 15 tuổi

Vào năm 2007, khi ấy Công chúa Noriko là thiếu nữ 19 tuổi đã cùng mẹ đến thăm đền Izumo Taisha. Tại đây, công chúa đã trúng phải "tiếng sét ái tình" với giáo sĩ Kunimaro Senge hơn cô 15 tuổi. Theo truyền thông Nhật Bản, cặp đôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên bất chấp chênh lệch tuổi tác.

Đôi uyên ương có chung sở thích trồng cây và ngắm chim cảnh. Hai người đã tổ chức lễ thành hôn vào tháng 10/2014 theo nghi thức truyền thống. Công chúa nhận được khoản hồi môn hơn 21 tỷ đồng và bắt đầu cuộc sống của một thường dân.

Công chúa Noriko trúng "tiếng sét ái tình" với người hơn mình 15 tuổi.

Công chúa Noriko trong hôn lễ truyền thống.

Sau đám cưới của Công chúa Noriko, ngôi đền Izumo trở thành nơi "cầu duyên" nổi tiếng của nhiều bạn trẻ Nhật Bản và danh tiếng nơi đây ngày càng vang xa hơn. Nhiều ý kiến cho rằng, Công chúa Noriko đã có một sự lựa chọn hoàn hảo khi người chồng của cô vô cùng chững chạc và có lối sống chuẩn mực.

Dù trở thành thường dân nhưng vì chồng cô là giáo sĩ, phụ trách đền Izumo Taisha nên Công chúa Noriko vẫn được người dân tôn kính và trọng vọng. Kể từ khi kết hôn cho đến nay, nàng công chúa này có lối sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Mặc dù vậy, cô vẫn được trông thấy góp mặt vào một số sự kiện quan trọng của gia đình hoàng gia Nhật.

Hình ảnh gần đây của Noriko khi góp mặt trong sự kiện hoàng gia.

Khi đó, Noriko được trông thấy nở nụ cười tươi rạng rỡ và ngày càng nhuận sắc. Rõ ràng nàng công chúa ấy đang có một cuộc sống hạnh phúc, yên ổn như cô hàng mong ước. Đôi khi việc từ bỏ những đặc quyền không phải là sự lựa chọn sai lầm mà nó sẽ mở ra một hướng đi khác thuận buồm hơn.

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

Công chúa Ayako lần đầu tiên gặp Kei Moriya vào tháng 12/2017. Trong cuộc họp báo công bố việc kết hôn, Công chúa Ayako và hôn phu cho biết họ gặp nhau vì mẹ hai người là bạn. Từ buổi gặp gỡ đầu tiên, công chúa và hôn phu đã có cảm giác gần gũi như thể họ từng gặp nhau.

"Tôi không biết ý định ban đầu của mẹ khi giới thiệu tôi với Moriya là gì. Tuy nhiên, khi chúng tôi cùng nhau đi đến nhiều nơi, chia sẻ thời gian và các kỷ niệm, chúng tôi trở nên thân thiết hơn", Công chúa Ayako nói.

Công chúa Ayako có chuyện tình đẹp với chàng trai thường dân.

Công chúa cho biết cô đem lòng yên mến Moriya bởi vì anh là người tử tế, thông minh và quyết đoán. Còn với Moriya, anh tiết lộ mình bị thu hút bởi tính cách dịu dàng và sự tích cực từ công chúa. Chuyện tình yêu của họ phát triển khi Moriya bất ngờ cầu hôn cô lúc cả hai dùng bữa tối tại một nhà hàng vào năm 2018.

"Lời cầu hôn khá bất ngờ nên tôi không thể trả lời ngay được. Nhưng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ này, bao gồm mối quan hệ với cả gia đình, bạn bè và người thân, tôi cho rằng anh ấy là người đàn ông dành cho mình", công chúa nói.

Vào ngày 29/10/2018, Công chúa Ayako đã kết hôn với bạn trai thường dân trong một đám cưới truyền thống. Kể từ đây cô chính thức rời khỏi gia đình hoàng gia và đổi họ thành Ayako Moriya. Vào năm 2019, cô và chồng chào đón con trai đầu lòng tại bệnh viện Aiiku ở Tokyo.

Công chúa Ayako cũng rất kín tiếng trên truyền thông và cô hiện là thành viên nghiên cứu tại Khoa Nghiên cứu Công tác Xã hội của JIU. Ayako chỉ xuất hiện trước công chúng khi tham dự một số sự kiện của hoàng gia. Truyền thông Nhật Bản cho hay, Công chúa Mako từng ca ngợi hết lời chuyện tình đẹp của Ayako khi tham dự hôn lễ. Và hiện tại, Công chúa Mako cũng chuẩn bị tiếp bước Ayako cùng nhiều công chúa khác trước đó để bước vào cuộc sống của một thường dân.

Công chúa Ayako có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Tương lai nào đang chờ Công chúa Mako?

Khác với những nàng công chúa ở trên, chuyện tình của Công chúa Mako với hôn phu thường dân Kei Komuro đã không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Gia đình phò mã tương lai còn vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến nợ nần cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đặc biệt sau khi kết hôn, Công chúa Mako còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, hơn nhiều so với những nàng công chúa đi trước. Mako sẽ cùng chồng sang Mỹ sinh sống, một môi trường hoàn toàn khác biệt với cuộc sống ở hoàng gia. Công chúa Mako không nhận của hồi môn như bao người khác nên tiềm lực tài chính cũng sẽ bị hạn chế.

Công chúa Mako lựa chọn con đường vô cùng khó khăn.

Do vậy, Công chúa Mako cần tìm một công việc ổn định, có thu nhập để cùng chồng trang trải phí sinh hoạt cao ở New York. Trong thời gian nộp đơn xin hộ chiếu sang Mỹ, Mako sẽ ở lại Nhật Bản. Khi rời hoàng gia, an ninh sẽ là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi công chúa không còn được Đội Cảnh vệ Hoàng gia bảo vệ.

Bộ Ngoại giao, Sở Cảnh sát và Cơ quan Hoàng thất đều nhất trí cho rằng Công chúa Mako sẽ không được cảnh sát Nhật Bản hộ tống lúc ở nước ngoài. Thay vào đó, cô có thể cân nhắc việc tự thuê vệ sĩ. Rõ ràng, con đường phía trước của Công chúa Mako sẽ lắm chông gai và thử thách, tuy nhiên cô vẫn kiên định lựa chọn đi theo tiếng gọi của tình yêu, điều mà không phải ai cũng dũng cảm đón nhận lấy.

Nhiều người hâm mộ hoàng gia hy vọng rằng Mako sẽ có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên chồng trong tương lai, tránh xa những chỉ trích của một bộ phận người dân trong nước.

Nguồn: Tổng hợp