Sợ nhầm "Ronaldo pha-ke", ban tổ chức EURO làm điều không ngờ với Ronaldo "xịn"

Tờ The Sun của Anh mới đây đã đăng tải một đoạn clip cho thấy, ban tổ chức Euro 2020 đã tiến hành kiểm tra an ninh kĩ ra sao. Thậm chí, sự cẩn thận của lực lượng an ninh còn khiến không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ.

Sợ có “Ronaldo giả”, ban tổ chức Euro kiểm tra ID của “Ronaldo thật”

Số là, trước trận đấu giữa Hungary và Bồ Đào Nha đêm thứ 3 vừa qua, siêu sao Ronaldo bằng xương bằng thịt trong lúc xuống đường hầm trước trận cùng toàn đội khi đi qua lực lượng an ninh vẫn bị một nhân viên đuổi theo để kiểm tra ID xem có chính xác hay không.

CR7 đã thoáng có một chút ngạc nhiên, nhưng anh lập tức hiểu ra vấn đề và vui vẻ để nhân viên an ninh kiểm tra rất kĩ ID được in trên thẻ của mình.

Ronaldo thật cũng bị gọi lại kiểm tra an ninh

Ở một diễn biến khác, đồng đội cũ của Ronaldo, Gary Neville, người chơi cùng anh 6 năm tại Man Utd và hiện là bình luận viên bóng đá đã gửi những lời khen đến siêu sao người Bồ, sau khi chứng kiến CR7 lập cú đúp vào lưới Hungary để lập thêm rất nhiều kỉ lục vô tiền khoáng hậu.

Phát biểu trên ITV, Gary Neville tỏ rõ sự thán phục Ronaldo: "Đó là một điều phi thường. 106 bàn thắng cho đội tuyển của anh ấy là điều không thể tin được.

Ronaldo lập hết kỉ lục này đến kỉ lục khác. Tôi đã nói trước trận, các cầu thủ thường chỉ nhắc đến đội bóng của họ trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo cũng vậy, nhưng anh ấy còn muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay xuất sắc nhất mọi thời đại bằng cách ghi nhiều bàn thắng hơn bất kì ai. Tôi tin rằng Ronaldo sẽ làm được điều đó".