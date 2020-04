Số lượng người tử vong do Covid-19 tại Đức tăng đột biến

Hôm qua tiếp tục là một ngày căng thẳng với nước Mỹ khi mà nước Mỹ công bố thêm 1.845 ca tử vong và 31.939 ca mắc mới cúm corona. Tổng số các ca nhiễm cúm corona tại Mỹ hiện là 466.969 ca. Như vậy đã nhiều ngày liên tiếp nước Mỹ có trên 1.000 ca tử vong và quanh mức khoảng 30.000 ca mắc mới cúm corona mỗi ngày.

Tây Ban Nha hiện đã đứng thứ 2 trên thế giới về số lượng người nhiễm cúm corona. Trong ngày gần nhất, Tây Ban Nha có thêm 5.002 ca mắc mới cúm corona và 655 người tử vong do cúm này. Số người tử vong do cúm corona tại Tây Ban Nha như vậy giảm so với những ngày trước tuy nhiên vẫn ở mức rất cao.

Tình hình tại Italy dường như đang trở nên sáng sủa hơn khi mà dù hôm qua Italy công bố thêm 610 ca tử vong và 4.204 ca mắc mới cúm corona, thế nhưng số lượng tử vong do cúm corona tại Italy như vậy đã thấp hơn rất nhiều so với các ngày trước đó.

Tình hình dịch cúm corona tại Đức và Pháp dường như không có nhiều dấu hiệu cải thiện khi mà trong ngày gần nhất, Đức công bố đến 258 ca tử vong và 4.939 ca mắc mới cúm corona, con số cao hơn rất nhiều so với các ngày trước đó. Ở giai đoạn cách đây khoảng 2 tuần, lúc đó mỗi ngày Đức cũng chỉ có vài ca tử vong.

Diễn biến dịch cúm corona tại Pháp cũng không có nhiều dấu hiệu sáng sủa hơn khi mà Pháp công bố đến 1.341 ca tử vong và 4.799 ca nhiễm mới cúm corona trong ngày gần nhất. Đã nhiều ngày liên tiếp số lượng các ca tử vong do cúm corona tại Pháp trên 1.000 ca.

Tình hình dịch cúm corona tại Hàn Quốc cũng đang có dấu hiệu được kiểm soát tốt khi mà nhiều ngày liên tiếp, số lượng các ca mắc mới tại Hàn Quốc dưới 100 ca. Trong ngày gần nhất, Hàn Quốc chỉ công bố 39 ca mắc mới và 4 ca tử vong do cúm corona.