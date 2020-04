Sợ lây bệnh, dân làng Indonesia không cho chôn cất nữ y tá qua đời vì nhiễm Covid-19

Đầu tháng 4 vừa qua, nữ y tá NK (38 tuổi) đã qua đời vì nhiễm Covid-19 trong lúc công tác tại bệnh viện Kariadi. Gia đình mong muốn có thể an táng cô bên cạnh phần mộ của bố, nằm ở làng Sewakul, thành phố Semarang, tỉnh Trung Java.

Tuy nhiên vào trưa ngày 9/4, khi người thân cùng các đồng nghiệp chuẩn bị hạ huyệt thì dân làng Sewakul đồng loạt kéo tới. Trưởng làng Purbo cho biết, họ nhất quyết ngăn cản việc chôn cất do sợ lây nhiễm virus corona. Cuối cùng, tang quyến đành phải đưa di hài nữ y tá đến Bergota - nghĩa trang công cộng lớn nhất thành phố.

Ảnh cắt từ clip cho thấy dân làng ngăn cản việc chôn cất nữ y tá, khiến đoàn xe tang phải rời đi (Ảnh: Suara)

Các hình ảnh và clip ghi lại sự việc ngày hôm đó vẫn đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng dân làng thiếu tôn trọng nhân viên y tế - những người đã hi sinh mồ hôi nước mắt, thậm chí là cả sinh mạng để bảo vệ cộng đồng khỏi đại dịch Covid-19.

"Cách đối xử này không nhân văn chút nào" - tài khoản @ForzaPSIS viết trên Twitter, ngay dưới video một người làng Sewakul tỏ ra hài lòng khi việc chôn cất bị hủy bỏ.

Tiếp sau đó, thống đốc tỉnh Trung Java - ông Ganjar Pranowo - đã xin lỗi vì sự việc đáng tiếc, khẳng định người dân không cần phải lo sợ khi chôn cất các nạn nhân nhiễm Covid-19.

Video do Thống đốc tỉnh Trung Java đăng trên Instagram

"Tôi xin khẳng định một lần nữa là thi thể bệnh nhân Covid-19 đều được an táng theo các quy chuẩn an toàn... Các nhân viên y tế không bao giờ từ chối bệnh nhân. Vậy tại sao chúng ta lại tàn nhẫn như vậy, khi họ đã hi sinh để bảo vệ cộng đồng?" - thống đốc Ganjar phát biểu.

Ông Ganjar cho biết sẽ nỗ lực ngăn chặn những trường hợp tương tự, đồng thời phổ biến thông tin chính xác đến các thị trưởng, người dân tỉnh Trung Java về cách ứng xử và an táng phù hợp đối với bệnh nhân qua đời do Covid-19.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận Indonesia, trưởng làng Purbo cũng đã thay mặt xin lỗi. "Tôi thành thật hối lỗi. Tôi chỉ đứng ra bày tỏ nguyện vọng của dân làng mình" - ông Purbo cho biết.

Đại diện làng Sewakul đã lên tiếng xin lỗi trong buổi họp báo (Ảnh: Kompas)

Đến hôm 15/4, Indonesia đã ghi nhận hơn 4.800 người nhiễm Covid-19 và 459 người tử vong. Trước đó ngày 6/4, Hiệp hội Y tế Indonesia cho biết có ít nhất 25 y bác sĩ qua đời liên quan đến Covid-19, báo động tình trạng thiếu hụt biện pháp bảo vệ cho nhân viên y tế ở đất nước vạn đảo.

(Theo Jakarta Post)