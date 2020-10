So kè nhan sắc hai nàng Diệu Linh đang dính nghi án hẹn hò với hai thiếu gia nhà đại gia Việt: Cả 2 đều là thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020

Những câu chuyện tình ái giữa các thiếu gia giàu có và các cô nàng xinh đẹp luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận. Những cô gái xinh đẹp tài năng sánh vai cũng các chàng thiếu gia giàu có, giỏi giang chính là hình mẫu lý tưởng trong các câu chuyện ngôn tình mà nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú.

Mới đây, cư dân mạng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho tin đồn tình ái liên quan tới hai thiếu gia giàu có Hiếu Nguyễn, Tuấn Hải. Trên mạng xã hội ngày hôm qua đã bất ngờ xôn xao thông tin Hiếu Nguyễn - con trai út tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn hẹn hò với "bản sao Châu Bùi" Phạm Diệu Linh.

Trước đó cũng có thông tin thiếu gia Việt kiều Tuấn Hải đang hẹn hò cùng Nguyễn Huỳnh Diệu Linh - cô nàng xinh đẹp quê Hải Phòng hiện đang theo học tại RMIT TP.HCM.

Hiếu Nguyễn - con trai tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn.

Điều khá bất ngờ đó chính là hai cô gái trong tin đồn tình ái với hai thiếu gia này không chỉ cùng lên mà còn đều là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, nếu Nguyễn Huỳnh Diệu Linh đã giành suất bước vào vòng Bán kết thì Phạm Diệu Linh lại ngậm ngùi dừng lại ở top 60.

Tuấn Hải - anh chàng từng được nhắc tới là tình cũ hot girl đời đầu Ngọc Thảo.

Mặc dù hiện tại thông tin hẹn hò này chỉ là suy đoán của cư dân mạng dưa trên các "bằng chứng" từ phía mạng xã hội chứ chưa hề có xác nhận từ chính chủ nhưng vẫn trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của mọi người.

Vì có khá nhiều điểm tương đồng nên cư dân mạng đã nhanh chóng đặt lên bàn cân so kè nhan sắc của hai nàng Diệu Linh.

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh sinh năm 2000, đến từ Hải Phòng. Năm 2018, Diệu Linh từng gây chú ý mạnh trên mạng xã hội và được báo chí rầm rộ đưa tin nhờ ngoại hình xinh xắn, gu thời trang hiện đại, cá tính. Thời điểm đó cô nàng gây chú ý khi sở hữu thành tích học tập "khủng" với điểm đạt IELTS 7.0.

Diệu Linh từng theo học chuyên ngành về tài chính và kinh doanh tại trường Mander Portman Woodward London College. Hiện tại, Diệu Linh đang là sinh viên năm 3 của Đại học RMIT TP.HCM.

Diệu Linh sở hữu chiều cao 1m70 với đôi chân dài thon thả cùng gu ăn mặc khá thời thượng. Hiện tại trang cá nhân của người đẹp cũng thu hút hơn 15.000 lượt follow.

Cô nàng cũng đang khá bận rộn để chuẩn bị cho vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Fan hâm mộ của Nguyễn Huỳnh Diệu Linh đều hi vọng cô gái sinh năm 2000 sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Phạm Diệu Linh

Phạm Diệu Linh từng là cái tên thu hút sự chú ý từ khi mới bước chân vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cô nàng sinh năm 1998 được đánh giá là gương mặt nổi bật nhất nhì khi được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc của Châu Bùi và Hạ Vi. Với chiều cao 1m68, kèm theo đó là gương mặt khả ái, Diệu Linh được dự đoán sẽ là ứng cử viên nặng kí cho chiếc vương miện năm nay.

Thế nhưng, Diệu Linh lại kém may mắn trong hành trình cuộc đua nhan sắc nên chỉ có thể dừng chân ở top 60. Theo cư dân mạng, một trong những nguyên nhân khiến Diệu Linh không thể tiến sâu có lẽ là do chiều cao có phần khiêm tốn của cô nàng so với các đối thủ.

Trước Hoa Hậu Việt Nam 2020, Diệu Linh từng ghi danh tại chương trình thực tế “Vẻ Đẹp Thương Hiệu – The Look” được tổ chức vào năm 2017. Cô lọt vào top 5 gương mặt có số phiếu bầu cao nhất trong vòng online.

Diệu Linh sở hữu vẻ ngoài khá thời thượng, cô nàng thường được biết đến với cái tên "Bản sao Châu Bùi".

Diệu Linh theo học ở cả hai trường là Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (chuyên ngành sư phạm âm nhạc) và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (thanh nhạc). Cô sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 30.000 người theo dõi. Với chiều cao lý tưởng cùng khuôn mặt ăn hình, cô nàng đang là người mẫu ảnh và kinh doanh thời trang.