Sở hữu 5 trong 15 biểu hiện của người có EQ cao, bạn chắc chắn sống tinh tế hơn, mở rộng nhiều quan hệ, ai gặp cũng quý

Trong cách hành xử, ứng xử hằng ngày, người sở hữu EQ cao luôn thể hiện sự tinh tế và tỉ mỉ. Nhờ vậy, họ mới giành nhiều sự yêu thích, đi đến đâu cũng được chào đón.

Nói chi đâu xa, biểu hiện của người có EQ cao hiện hữu ngay trong những hành vi đời thường mà không phải ai cũng nhận ra. Một hành động cũng có thể nói lên cả phẩm chất con người.

Người sở hữu EQ cao chưa chắc có cuộc sống đủ đầy, nhưng chí ít, họ sống với phẩm chất tốt đẹp, biết nghĩ cho đối phương, tạo nên những mối quan hệ bền chặt.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra người sở hữu EQ cao thường có 15 biểu hiện dưới đây, hành động nhỏ nhưng tác dụng vô cùng lớn:

1. Trên bàn ăn, để ý đến cảm nhận của mọi người, chủ động hỏi những loại thức ăn không hợp khẩu vị và dị ứng để gọi món phù hợp.

2. Biết đồng nghiệp xin nghỉ phép, nhưng không bao giờ dò hỏi nguyên nhân. Tôn trọng riêng tư và chuyện cá nhân của người khác. Xin nghỉ phép đa phần là chuyện mà người ta không muốn ai biết đến.

3. Người khác giúp đỡ, cho dù việc nhỏ nhặt đến mấy cũng phải biết trả ơn. Đôi khi là viên kẹo, ly trà sữa… cũng có thể khiến đối phương mát lòng mát dạ, mặc dù ngoài miệng họ nói không cần đáp ơn.

4. Mượn thứ gì phải trả lại đúng hẹn. Mượn tiền phải biết chủ động hẹn thời gian hoàn trả, để đối phương có sự an tâm và cảm thấy bạn là người đáng tin cậy. Nên nhớ rằng mối quan hệ dễ bị hủy hoại vì chuyện tiền bạc. Vậy hãy cẩn trọng, một khi làm tổn hại lợi ích của nhau thì không thể cứu vãn.

5. Biết cách kiểm soát cảm xúc. Ở nhà xảy ra chuyện gì mệt mỏi hay tức giận cũng không được mang thái độ hậm hực đến công tỵ, làm ảnh hưởng công việc. Quan trọng hơn, càng không được để cảm xúc cá nhân “dắt mũi”, để rồi đưa ra quyết định sai lầm, hành sự xốc nổi.

6. Chạy xe thấy bên đường có vũng nước, thả tốc độ chậm lại vì nếu không sẽ làm văng nước vào các xe khác hoặc người đi đường bên trong.

7. Bất kể ngồi ở đâu, công ty, quán ăn… trước khi rời đi phải đẩy ghế về chỗ cũ, vừa không ngáng đường đi vừa thể hiện sự tinh tế.

8. Ung dung tự tin, nhìn thấu hồng trần.

Người có EQ cao đều hiểu rằng, việc quan trọng nhất trên đời này chính là thấu hiểu bản thân. Học tập chính là con đường tắt ngắn nhất giúp chúng ta tích lũy tri thức và tìm thấy bản ngã của mình.

9. Sau khi trở về từ buổi tiệc tụ tập, chủ động báo bình an và hỏi han bạn bè về đến nhà chưa.

10. Mượn máy tính của người khác sử dụng, trước khi trả lại thì phải xóa hết những tệp tải về, không còn dấu tích của mình. Việc này vừa đảm bảo sự riêng tư cho thông tin cá nhân, vừa thể hiện sự tôn trọng với đối phương.

11. Tự tìm kiếm cảm giác an toàn cho chính mình.

Người sở hữu trí tuệ cảm xúc vượt trội hiểu được cảm giác an toàn đều do tự bản thân tạo nên. Bất kể kinh tế hay sự tự do trong tinh thần, chúng ta đều dựa vào sức mình để đạt được. Chỉ có như vậy, mọi thứ mới vững chắc, kiên cố, không sợ bất kỳ một ai.

Học tập cách quản lý tài chính là điều mấu chốt của độc lập kinh tế. Trong người lúc nào cũng có một khoản tiết kiệm là cảm giác an toàn hơn bất kỳ điều gì.

12. Cố gắng để bản thân là người trả lời cuối cùng trong các cuộc hội thoại. Cảm thấy cuộc nói chuyện sắp kết thúc thì có thể dùng icon để thể hiện tâm trạng, vừa ngắn gọn vừa súc tích.

13. Biết cách tán thưởng người khác là một biểu hiện của EQ cao. Đương nhiên, mọi lời khen ngợi đều phải có căn cứ, không phải kiểu giả lả, xu nịnh hay lấy lòng bất kỳ ai.

14. Muốn hủy bỏ cuộc hẹn vào phút cuối thì phải biết gọi điện nói tiếng xin lỗi và giải trình nguyên nhân. Tốt nhất là nên xác nhận lại cuộc hẹn mới cho lần sau, để đối phương không cảm thấy quá hụt hẫng và mất lòng tin. Bởi lẽ, hủy hẹn vào khúc cuối chính là một “tội ác”.

15. Cứu cánh người khác trong trường hợp nguy cấp, ngượng ngùng. Chẳng ai muốn bản thân bị dồn vào đường cùng hay gặp tình huống khó xử. Người có EQ cao thường nhận ra điều này và nhanh chóng giải vây, cố gắng không để bất kỳ ai lâm vào thế bí.

