Sở hữu 1 trong 5 BIỂU HIỆN này chứng tỏ vận may đang đến với bạn, cuộc đời suôn sẻ, hạnh phúc gần ngay trước mắt

Một người thành công hay không, một phần được quyết định bởi nỗ lực, phần còn lại chính là vận may. Đương nhiên, may mắn tìm đến còn phải xem phẩm chất của bạn thế nào.

Nhiều người suốt ngày chỉ biết than thân trách phận, cho rằng người khác may mắn hơn mình. Thế nhưng họ không nhận ra một điều, trong khi người khác đang cố gắng không ngừng nghỉ thì bản thân chỉ biết ngồi đó than oán trời đất, đổ lỗi cho số phận.





Vận may không tự dưng mà có! Nếu bạn cho rằng "vì sao người khác có thể trúng số, một đêm phát tài mà tôi không được?", vậy thì bạn đã quá xa rời thực tại, chỉ đang mơ giữa ban ngày.

Hơn bất kỳ điều gì, may mắn chính là đường đời suôn sẻ, làm gì cũng có kết quả như ý muốn, chứ không phải quả ngọt từ trên trời rơi xuống.

Một người nếu có 5 dấu hiệu dưới đây thì hãy yên tâm đón chờ vận may tìm đến:

1. Càng ngày càng biết sống có nguyên tắc

Đối với không ít người, sống có nguyên tắc, có kế hoạch rõ ràng là chuyện cực kỳ đau khổ. Vì con người bẩm sinh luôn thích sự lười biếng, muốn hưởng thụ.

Chỉ cần có cơ hội thì chúng ta sẽ lười nhác, trốn tránh, không muốn nỗ lực, không muốn phấn đấu.

Song, sống có nguyên tắc là quá trình không ngừng chống lại sự lười biếng. Đương nhiên, quá trình này vô cùng đau khổ, đòi hỏi con người phải có ý chí mạnh mẽ.

Ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đúng giờ giấc… và hàng loạt thói quen cần phải rèn luyện khác. Một khi thói quen đã được hình thành thì bạn có thể tận hưởng thú vui mà cuộc sống mới mang lại.

Con người tiến bộ từng ngày thì vận may không cần tìm cũng tự đến.

2. Quý nhân liên tục xuất hiện

Quý nhân, hay chính là những người sẽ giúp bạn phát triển. Quý nhân xuất hiện thì cơ hội cũng đến.

Trên thế giới này, người tài giỏi nhiều vô số kể, nhưng có “vũ đài” để thể hiện lại rất ít. Vì vậy mà không ít nhân tài bị chôn vùi trong hố sâu.

Người có thể giúp bạn hoàn thành điều gì đó chính là quý nhân. Đương nhiên được giúp đỡ thì phải trân trọng và biết ơn.

Lắm lúc, bạn bè bên cạnh bằng lòng cho mượn tiền, hay đơn giản hơn chỉ cần ngồi bên cạnh an ủi động viên lúc khổ đau cũng là quý nhân để bạn phải trân quý cả đời.

3. Hành sự có đột phá

Có nhiều chuyện, bất kể nỗ lực thế nào đều không có sự đột phá, gần như không thể tiến triển. Nhưng hiện tại nhiều chuyện lại suôn sẻ đến lạ, phát triển không thể tin được.

Vào lúc này, bạn sẽ cho rằng sự thay đổi này chính là may mắn đã đến. Nhưng nếu nhìn nhận lại mọi thứ, bởi vì năng lực của bản thân đã được nâng cao nên mới có kết quả tốt. May mắn, hay đúng hơn chính là thành quả của quá trình không ngừng tiến bộ.

4. Tâm thái trở nên lạc quan, tự tin

Tâm thái của một người như thế nào sẽ quyết định cuộc đời của họ sẽ diễn ra như thế đó. Tâm tính, cảm xúc quyết định thành công sự nghiệp và thái độ sống.

Khi trở nên lạc quan hơn, thái độ đối nhân xử thế tích cực, bạn sẽ phát hiện nhiều chuyện tốt tự nhiên xảy ra xung quanh mình.

Thật ra, đôi khi, tất cả lo âu của chúng ta về tương lai đều không hề xảy ra. Những suy nghĩ tiêu cực này không chỉ làm tinh thần bị sa sút mà còn khiến vận khí càng lúc càng kém.

Khi biết lạc quan và tự tin, cho dù khó khăn ập đến cũng trở thành động lực để chúng ta ngày một mạnh mẽ hơn.

5. Biết tận hưởng niềm vui khi làm chuyện tốt

Lương thiện chắc chắn có thể mang lại vận khí tốt lành. Nhưng nếu hành thiện mà lo lắng được mất thì vận may sẽ từ chối ngay và luôn.

Thật ra, biết hành thiện mà không cần hồi báo sẽ mang lại cảm giác thành tựu và tự hào cho bản thân.

Sự hồi báo dành cho bạn không nhất định phải là tiền bạc, đáng quý hơn chính là cảm giác hạnh phúc và hưởng thụ trong cuộc sống.

(Nguồn: Zhihu)

