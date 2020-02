Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục gửi công văn yêu cầu ngưng tất cả các hoạt động ngoại khóa liên quan đến học sinh để phòng chống dịch Corona

Do dịch virus Corona có diễn biến ngày càng phức tạp nên vào chiều 2/2, UBND TP.HCM đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học 1 tuần để phòng, tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra. Theo đó học sinh, sinh viên, học viên và các cấp học, bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn được nghỉ học từ ngày 3/2 – 9/2.

Hôm nay 3/2, Sở GD-ĐT TP. HCM tiếp tục có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc phòng chống dịch cúm do virus Corona gây ra. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (mCoV) gây ra (gọi tắt là dịch nCoV); Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:

1. Thực hiện nghiêm việc ngưng tất cả các hoạt động chính khóa và ngoại khóa có liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên (kể cả tại các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Dạy thêm – Học thêm, Giáo dục Kỹ năng sống,…) theo Công văn số 291/GDĐT-VP ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân các quận/ huyện chỉ đạo và phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghiêm quy định cho học sinh, sinh viên nghỉ học; không để các cơ sở giáo dục, các nhóm giữ trẻ tự phát tổ chức hoạt động.

2. Các nhà trường tổ chức rà soát, đảm bảo việc trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, tổ chức khử khuẩn và vệ sinh trường lớp, đảm bảo công tác phòng/ chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công văn mới của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc phòng chống dịch cúm do virus Corona gây ra.

Tất cả các nhà trường phải trang bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt (qua trán và tai); tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh theo đơn vị lớp, mỗi buổi tối thiểu 01 lần; tình hình tùy cụ thể, có thể giao giáo viên phụ trách lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế, giám thị,… thực hiện, bắt đầu từ ngày đầu tiên học sinh quay lại trường học.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/ huyện phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (nhất là nhân viên y tế) về công tác phòng, chống dịch nCoV.

Các trường THPT, các trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc lập danh sách cử cán bộ, giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) và nhân viên y tế tham gia lớp tập huấn do phòng GD&ĐT tổ chức theo địa bàn.