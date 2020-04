Với list lợi ích siêu dài của Vitamin C như làm sáng da, chống lại các tổn thương bên ngoài, thúc đẩy sản xuất collagen,…thì nó xứng đáng là thứ được khuyên dùng trong quy trình chăm sóc da hàng ngày của bạn. Mặc dù với những lợi ích tưởng chừng hoàn hảo như vậy nhưng lại không phải lúc nào cũng phát huy 100% tác dụng với những cô nàng có làn da nhạy cảm đâu nhé. Vitamin C đôi lúc có thể gây kích ứng, mẩn đỏ hoặc thậm chí là những sự khó chịu vô cùng trên da. Vì thế nên 5 lựa chọn có đầy đủ những lợi ích của vitamin C nhưng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều dưới đây cam đoan sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều đấy!



Peter Thomas Roth PRO Strength Niacinamide Discoloration Treatment (Khoảng 2.110.000 VNĐ)

Niacinamide sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn để thay thế vitamin C. Đây cũng là một sản phẩm có chất chống oxy hóa mạnh, làm sáng da và giảm thiểu nếp nhăn. Trong đó tất nhiên phải chứa thành phần mạnh mẽ giúp làm giảm nhất có thể sự đổi màu và không đều màu của da. Niacinamide cũng ít có khả năng “đụng độ” với các thành phần chăm sóc da khác trong chu trình skincare của bạn, vì thế đừng lo lắng về khả năng gây kích ứng của em ý nhé. Nhưng một lưu ý vẫn thường phải nhắc bạn, đó là hãy sử dụng thật từ từ để làn da của mình có thể làm quen dần dần với sự mới mẻ này nha.

Dr. Loretta Urban Antioxidant Sunscreen SPF 40 (Khoảng 1.200.000 VNĐ)

Một trong những lợi ích chính của việc đưa vitamin C vào chu trình chăm sóc của bạn đó chính là tác dụng chống nắng. Nhưng giờ đây chống nắng không còn là vấn đề duy nhất khi da bạn luôn phải tiếp xúc với cả ánh sáng từ màn hình điện thoại hoặc máy tính. Chất kem chống nắng tiên tiến này sẽ bảo vệ da của bạn khỏi ô nhiễm, ánh sáng và các chất gây kích ứng. Quan trọng nhất, chiết xuất nhân sâm Ấn Độ sẽ bảo vệ da bạn khỏi ánh sáng phát ra từ mặt trời và cả các thiết bị điện tử và không thể không kể đến tính năng làm săn chắc da nữa nhé.

Ranavat Botanics Radiant Rani (khoảng 2.160.000 VNĐ)

Carotenoids – một hợp chất chứa trong Ranavat Botanics Radiant Rani có khả năng giúp làm sáng da và giúp cả giảm viêm. Carotenoids được ưa chuộng trong sử dụng hơn là vitamin C vì mang đầy đủ những lợi ích của vitamin C nhưng lại ít khả năng gây tác dụng phụ hơn rất nhiều. Một lợi ích đáng chú ý khác của carotenoids đó chính là nó hoạt động và hiệu quả lâu hơn nhiều trong khi vitamin C thì có thể nhanh chóng bị oxy hoá. Vì thế nên Radiant Rani của Ranavat cũng sẽ có thời hạn sử dụng lâu hơn rất nhiều, một sự lựa chọn siêu hợp lý cho các cô gái.

Caudalie Vinoperfect Brightening Moisturizer with Niacinamide (khoảng 1.420.000 VNĐ)

Viniferine – một thành phần điểm nhấn trong các sản phẩm của Caudalie – được chiết xuất từ nhựa cây nho, có thể làm giảm các đốm đen, vết thâm đen, ngăn chặn sự xuất hiện của những vết nám, tàn nhang. Hơn nữa, nó còn giúp da đều màu và sáng hơn bằng cách tăng quá trình tuần hoàn da nữa. Và viniferine thực hiện những công việc này hiệu quả gấp 62 lần so với vitamin C, bên cạnh đó còn có chứa niacinamide, vì thế bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của em nó rồi.

The Ordinary Alpha Arbutin (khoảng 220.000 VNĐ)

Alpha Arbutin có trong The Ordinary cũng là một ngôi sao trong việc làm mờ dần các đốm đen và điều chỉnh tông màu da. Giống như vitamin C, đây là một chất làm sáng hiệu quả, nhưng lại nhẹ nhàng hơn và không có nguy cơ kích ứng cao. Trong đó Hyaluronic Acid có nhiệm vụ duy trì và tạo thành một lớp dưỡng ẩm hoàn hảo cho da luôn căng mịn, bên cạnh đó còn hỗ trợ Alpha Arbutin thấm sâu vào da hơn. Với kết cấu serum lỏng nhẹ thì khi thoa lên da các cô gái sẽ có cảm giác hơi dính một chút, nhưng sẽ lập tức thấm nhanh vào da nên ta sẽ không hề cảm thấy nặng mặt đâu.

Nguồn: Byrdie