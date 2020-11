Sợ con cảm nắng khi đi học về, bà mẹ làm ngay hành động siêu lầy nhận về 40.000 lượt tim

Có lẽ chẳng cần nói ra, thì tất cả đều có chung câu trả lời là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế trên thế giới này, chính là mẹ. Từ bé đến lớn, mẹ luôn quan tâm con trong từng hành động nhỏ nhất, như khoảnh khắc "dùng chung" chiếc áo chống nắng mới đây đã gây bão MXH chẳng hạn.

Cụ thể, người mẹ đón con gái về sau khi diễn văn nghệ trên trường, trời nắng gắt, mà có mỗi 1 chiếc áo chống nắng. Bà mẹ đã nhanh trí dặn con gái trốn vào chiếc áo chống nắng, và cứ thế cô nhóc có bữa ngủ ngon lành sau lưng mẹ.

Đây cũng là cách rất nhiều bà mẹ đã dùng cho con cái khi đi trời nắng. Chiếc áo chống nắng giờ đây đã trở thành dây an toàn, vừa tránh nắng cho con, vừa giúp mẹ an tâm rằng con vẫn ngồi ngay ngắn sau lưng.

Không biết mẹ đi tới đâu rồi ta? (Ảnh: Hạnh Thùy)

Hình ảnh tuy giản dị nhưng khiến ai nhìn vào cũng chợt nhớ về quãng thời gian đi học được cha mẹ đèo đón. Tình yêu của mẹ nghe thì lớn lao, to tát nhưng thực tế lại bắt nguồn từ những quan tâm hết sức nhỏ bé và thầm lặng.

Không cần đao to búa lớn, người mẹ trên chỉ cần làm hành động nhỏ cũng chứng tỏ được tình thương và sự tâm lý dành cho cô con gái cưng. Nhiều người cũng góp ý lần sau người mẹ nên chuẩn bị chiếc áo rộng cho con gái hoạt động thoải mái hơn.

Như đồng cảm với nhân vật, bài đăng đã nhận về gần 40.000 lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận của dân tình. Nhiều người đã không khỏi bật cười trước cách che nắng "bá đạo" của bà mẹ, đồng thời chia sẻ kỷ niệm ngày xưa cũng được mẹ đón đưa đến trường.

- "Ngày xưa mẹ chở xuống bà ngoại chơi cũng làm vậy. Không biết đến đâu lại ngồi trên xe đạp, mình lén lấy đinh đục 1 lỗ nhìn cho rõ. Xuống nhà ngoại mẹ phát hiện, bị chửi một trận tơi bời".

- "Lúc nào cũng vậy, 2 đứa tranh nhau cái áo khoác và ngồi sau lưng mẹ. Nhiều khi xém rách áo, nhưng cảm nhận cái lưng ấm áp của mẹ lại bật cười. Nghĩ thế mà cũng đã hơn 10 năm trôi đi rồi".

- "Mình cũng làm vậy với đứa con 5 tuổi. Mưa rào chui vô, còn thằng bé co chân lên cho đỡ ướt. Mình thấy vậy cũng an tâm, phóng trong mưa mặc kệ mưa tạt vào. Về mới giật mình kiểm tra con thì may quá thằng bé vẫn ngồi yên, khô cong từ đầu đến chân".