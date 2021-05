“Sờ chạm” và “Mùi hương’’: Những bộ sách hàng đầu cho trẻ em từ 0 – 6 tuổi

Tại sao đọc sách quan trọng với trẻ 0-6 tuổi?



Theo nhiều nghiên cứu khoa học, não bộ của trẻ nhỏ trong giai đoạn 0-6 tuổi là giai đoạn vàng tiếp thu, thậm chí, trong giai đoạn này trẻ có khả năng tiếp thu gấp 10 lần một người lớn bình thường.

Đọc sách có nhất thiết phải đợi đến khi trẻ biết chữ? Câu trả lời là không. Bé nên được đọc sách càng sớm càng tốt – thậm chí là từ khi chỉ vài tháng tuổi. Việc đọc sách cũng giúp cha mẹ ở có nhiều thời gian ở bên con hơn.

"Đọc sách" là nghe, là xem, là nhìn là hiểu và tưởng tượng, thậm chí là nếm, là ngửi, là sờ chạm…. Hiểu được ý nghĩa này, Đinh Tị Books đã nghiên cứu và phát triển dòng sách tương tác kích thích đa giác quan như Mùi hương, Sờ chạm hoàn toàn "Made in Vietnam".

Được tiếp xúc với sách càng sớm sẽ mang đến cho trẻ nhiều lợi ích lâu dài (Nguồn ảnh: Đinh Tị Books)

Mùi hương và Sờ chạm, sách Việt dành cho trẻ em Việt

Sách Mùi hương

Đúng như tên gọi của mình, sách Mùi hương có thể "tỏa hương" thơm ngát ngay sau thao tác sờ chạm vào tem mùi hương được gắn trong trang sách. Trẻ và bố mẹ có thể chà sát nhẹ tem mùi hương để ngửi mùi hương của các loại hoa và quả. Các mùi hương được sử dụng trong sách đều được kiểm định và chứng nhận đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Sách Mùi hương đặc biệt kích thích khứu giác dành cho trẻ từ 0-6 tuổi (Nguồn ảnh: Đinh Tị Books)

Trong mỗi cuốn sẽ có hình ảnh về các loài hoa quả và các từ vựng tiếng Anh tương ứng với nội dung giúp trẻ vừa nhìn vừa ghi nhớ mặt chữ. Mỗi cuốn sách đều tặng kèm mã QR học tiếng Anh. Bố mẹ và trẻ có thể quét mã để nghe cách phát âm chuẩn các từ vựng tiếng Anh trong sách.

Sách Mùi hương được các bố mẹ lựa chọn như một phương pháp giáo dục thông qua kích thích các giác quan một cách hiệu quả. Đặc biệt, kích thích khứu giác sẽ góp phần kích hoạt sự tương tác giữa các tế bào não còn non trẻ, từ đó tăng cường khả năng phát triển trí tuệ của trẻ.

Sách Sờ chạm (touch and feel)

Ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, xúc giác đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Nhờ xúc giác, trẻ có thể học được nhiều điều xung quanh. Sờ chạm chính là cách hiệu quả nhất để kích thích và phát triển xúc giác của trẻ.

Sách Sờ chạm (touch and feel) là dòng sách giáo dục sớm phổ biến tại các nước phát triển (Nguồn ảnh: Đinh Tị Books)

Với cuốn sách Sờ chạm, bé sẽ được chạm và cảm nhận bằng xúc giác chân thật nhất bộ lông bên ngoài của các loài động vật quen thuộc như cừu, chó, mèo, gà con… Thông thường, sẽ thật khó để miêu tả, giải thích cho trẻ nhỏ đang học ngôn ngữ về những từ ngữ trừu tượng như "mềm, mịn, mượt". Sách Sờ chạm sẽ là một giải pháp hiệu quả.

Sách được in trên chất liệu giấy bồi cao cấp và được bo tròn các góc, trẻ có thể tự do khám phá thoải mái mà vẫn đảm bảo an toàn. Cùng với những hình ảnh minh họa sinh động, bắt mắt, Sách Sờ chạm sẽ mang đến cho trẻ và bố mẹ những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trong việc đọc sách.

Sách Chiếu bóng

Các bố mẹ thế hệ 7x, 8x hẳn vẫn chưa quên trò chơi rối bóng bằng tay trong những ngày mất điện xưa cũ, nay đã được Đinh Tị Books khéo léo đưa vào trang sách tạo thành một bộ sách đặc biệt khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú. Ngoài tác dụng phát triển ngôn ngữ của trẻ, sách Chiếu bóng còn nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tư duy hình ảnh và trở thành "bảo bối" để con giảm bớt nỗi sợ bóng tối, dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Sách Chiếu bóng là món quà kì diệu giúp trẻ xua tan nỗi sợ bóng tối (Nguồn ảnh: Đinh Tị Books)

Việc đọc bộ sách Chiếu bóng trước giờ đi ngủ là cách mà rất nhiều bố mẹ lựa chọn để buổi tối của con trở nên vui vẻ, thú vị. Một trong những quy tắc của đọc sách Chiếu bóng, đó là độc giả phải tắt điện – đọc sách. Với hình thức đọc mới lạ này, bộ sách có thể coi là "món quà" để bố mẹ giúp trẻ làm quen và giảm bớt nỗi sợ bóng tối.

Điểm độc đáo là những dòng sách tương tác này hoàn toàn được sản xuất tại Việt Nam, do người Việt Nam sáng tạo nên và dành cho trẻ em Việt. Thay vì những hình ảnh và tên gọi của nước ngoài, các sách tương tác "Made in Việt Nam" này rất thuần Việt.