Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, ngộ độc thức ăn trong những ngày Tết gia tăng

Báo cáo nhanh về tình hình khám, chữa bệnh trong 4 ngày nghỉ Tết (từ ngày 30 Tết đến hết ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Bộ Y tế cho biết: Đến chiều ngày mùng 3 Tết Quý Mão 2023, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 96.327 bệnh nhân. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 48.953 bệnh nhân tăng 25%; có 26.633 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú tại các cơ sở y tế, chiếm 58%, tăng 42,1% so với so với cùng ngày năm trước.

Các cơ sở y tế đã chuyển viện 2.423 bệnh nhân; thực hiện 2.662 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 611 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 3.367 trẻ chào đời và cho xuất viện 14.068 bệnh nhân về nhà ăn Tết.

Cũng theo báo cáo, trong ngày nghỉ Tết, cả nước đã có 1.983 ca cấp cứu do đánh nhau, chiếm 1,1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện. Trong đó, 43% phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, sau 4 ngày nghỉ Tết đã có 16.326 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,5% trong tổng số khám, cấp cứu chung; trong đó có 6.094 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 16,0%.

Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân trong ngày Tết Nguyên đán

Đã có 179 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, tăng 17 ca so với cùng kỳ năm trước.

Cũng sau 4 ngày nghỉ Tết, đã có 365 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 133 ca so với cùng kỳ năm trước, không có ca tử vong. Cùng với đó, đã có tổng cộng 7.829 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 5,1% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 13 trường hợp đã tử vong.

Ngoài ra, sau 4 ngày nghỉ Tết đã có 449 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước; có 4 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trong 4 ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Quý Mão 2023, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân. Số ca nhập viện do tai nạn giao thông tăng, số tử vong giảm; tai nạn đánh nhau giảm, tai nạn do pháo nổ tăng so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 5 ngày nghỉ Tết từ 20/1 đến 24/1 (tức 29 Tết đến Mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông làm 62 người chết, 77 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 102 vụ tai nạn giao thông, làm 58 người chết, 75 người bị thương; đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương một người; đường thủy xảy ra một vụ tại nạn, làm bị thương một người.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tại TP Hồ Chí Minh xảy ra một vụ đua xe trái phép vào ngày 22/1, PC08 (Công an TP Hồ Chí Minh) đã chặn bắt, xử lý 33 người và 21 phương tiện.

Ngoài ra, trong 5 ngày nghỉ Tết, Cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 15.000 trường hợp vi phạm ; phạt tiền hơn 32,3 tỷ đồng; tước 3.200 giấy phép lái xe các loại; trong đó lực lượng chức năng đã xử lý hơn 5.100 "ma men"; hơn 700 trường hợp vi phạm tốc độ.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc/C08 đã kiểm tra, lập biên bản 77 trường hợp; phạt tiền hơn 320 triệu đồng.