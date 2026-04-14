"Số 1 lòng người": Cụm từ gây chú ý trên mạng xã hội

Cụm từ "Số 1 lòng người" gây tò mò trên mạng xã hội

Trong vài ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng của các KOL với nội dung "úp mở" xoay quanh những cụm từ như "Số 1 lòng người" hay "Hoa hậu trong lòng". Những dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra không ít sự tò mò của người theo dõi. Nhiều người dùng bắt đầu để lại bình luận, đặt câu hỏi và đưa ra nhiều suy đoán khác nhau về cái tên được nhắc đến trong cụm từ "Số 1 lòng người".

Cùng với các bài đăng từ KOL, một số fanpage lớn cũng tham gia vào dòng thảo luận bằng các nội dung theo hướng "Số 1 trong lòng cộng đồng". Những bài viết này tiếp tục ẩn danh, chưa tiết lộ cụ thể nhân vật hoặc thương hiệu được nhắc đến, duy trì mạch tò mò của cộng đồng mạng trong nhiều ngày liên tiếp.

Sau chuỗi nội dung teaser kéo dài trong vài ngày, cái tên được nhắc đến trong chiến dịch cuối cùng cũng được tiết lộ. Theo đó, Biofermin, thương hiệu men vi sinh đến từ Nhật Bản, chính là nhân vật đứng sau cụm từ "Số 1 lòng người" xuất hiện trong các bài đăng trước đó.

Danh xưng "Số 1 lòng người" hàm chứa thông điệp về mối liên kết bền chặt giữa thương hiệu và người tiêu dùng, được hình thành từ trải nghiệm thực tế và sự tin tưởng tích lũy theo thời gian. Trước hết, "lòng" được hiểu theo nghĩa sinh học, chỉ hệ tiêu hóa từ ruột non đến ruột già. Từ đó Biofermin được định vị là người bạn đồng hành trong việc chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh, góp phần hỗ trợ cải thiện các vấn đề từ bên trong.

Ngoài ra, cụm từ này còn phản ánh đánh giá từ người tiêu dùng dành cho thương hiệu. Thông qua quá trình xây dựng uy tín bền bỉ, Biofermin từng bước khẳng định vị thế, trở thành lựa chọn đáng tin cậy và thường được ưu tiên nhắc đến khi nói về các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiêu hóa.

Cùng với phần tiết lộ này, các nội dung tiếp theo cũng cung cấp thêm thông tin về thương hiệu như xuất xứ từ Nhật Bản, lịch sử hơn 100 năm nghiên cứu trong lĩnh vực acid lactic, cùng vị trí số 1 thị phần men vi sinh tại Nhật Bản liên tục trong 6 năm (2018-2024). Những thông tin này giúp người dùng có thêm bối cảnh để hiểu rõ hơn câu chuyện đằng sau cụm từ đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Cộng đồng hưởng ứng với minigame của Biofermin

Sau chuỗi nội dung tiết lộ nhân vật chính, chiến dịch tiếp tục được nối dài bằng một hoạt động tương tác dành cho cộng đồng người dùng mạng xã hội để mừng sinh nhật 1 tuổi của Biofermin tại thị trường Việt Nam (22/03/2025 - 22/03/2026).

Trong thời gian từ 23/03/2026 đến 06/04/2026, fanpage chính thức "Biofermin – Men vi sinh số 1 Nhật Bản" triển khai minigame mang tên "Mừng sinh nhật Biofermin 1 tuổi". Hoạt động này được thiết kế với cơ chế tham gia đơn giản nhằm khuyến khích người dùng tương tác trực tiếp trên nền tảng Facebook.

Bài đăng phổ biến minigame của Biofermin trên mạng xã hội

Với cơ chế tham gia đơn giản dựa trên việc sáng tạo hình ảnh theo mẫu và tương tác trực tiếp qua hashtag, minigame đã nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng tự nhiên từ cộng đồng và tạo nên làn sóng chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau 2 tuần triển khai, minigame ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, đặc biệt trong nhóm người theo dõi quan tâm đến các nội dung liên quan đến chăm sóc tiêu hóa. Không ít người dùng chia sẻ bài đăng công khai trên trang cá nhân hoặc để lại bình luận nhằm tham gia hoạt động.

Điểm đáng chú ý là khi trực tiếp đăng tải hình ảnh thể hiện "Số 1", người tham gia không chỉ tương tác với minigame mà còn góp phần lan tỏa thông điệp chiến dịch trên chính trang cá nhân của mình. Những bài đăng story, bình luận và ảnh chụp màn hình được chia sẻ liên tục đã giúp cụm từ "Số 1 lòng người" tiếp tục xuất hiện ngày càng rộng rãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh yếu tố tương tác, nội dung minigame cũng giúp người dùng tiếp cận rõ hơn với các thông tin nền tảng về thương hiệu Biofermin. Qua đó, người dùng dễ dàng tiếp cận với các giải pháp hỗ trợ từ Biofermin - thương hiệu men vi sinh đến từ Nhật Bản. Chiến dịch đã giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về tác dụng của sản phẩm trong việc cải thiện hiệu quả các vấn đề tiêu hóa thường gặp như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, từ đó thiết lập nền tảng cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Người dùng mạng xã hội tích cực tham gia minigame "Mừng sinh nhật Biofermin 1 tuổi"

Việc duy trì tần suất xuất hiện cao, từ KOL đến các fanpage cộng đồng và hoạt động tương tác, đã góp phần truyền tải những thông tin cụ thể hơn về thương hiệu và sản phẩm của Biofermin đến với nhiều người dùng hơn.

Sự hưởng ứng nhiệt tình cùng lượng tham gia minigame đông đảo từ cộng đồng không chỉ minh chứng cho sức hút của chiến dịch, mà còn cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt dành cho Biofermin sau một năm có mặt tại Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để Biofermin dần xây dựng vị trí vững chắc trong tâm trí người dùng mỗi khi nhắc đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hệ tiêu hóa.