SlimV làm mới The Playah, cùng SOOBIN phá đảo 12 nhạc cụ trong 7 phút 30 giây

Tối ngày 14/5, MV The Playah chính thức được SpaceSpeakers ra mắt để chiêu đãi khán giả yêu nhạc.

MV The Play Ah của SOOBIN và SlimV

Sau gần nửa năm với những dư âm từ EP The Playah hiện đại, sôi nổi và phóng khoáng, SlimV bắt tay cùng SOOBIN cho ra mắt phiên bản hoàn toàn mới của The Playah, phát hành bởi SpaceSpeakers. Là một bản nhạc có thời lượng hơn 7 phút, The Playah đưa khán giả lên một chuyến du hành ngược thời gian.

Dưới con mắt âm nhạc tinh tế của SlimV, SOOBIN rũ bỏ hình tượng dân chơi bên đồ hiệu, xế sang, được vây quanh bởi những mỹ nữ chân dài. Thay vào đó, SOOBIN trở về là chính mình - một nghệ sĩ trình diễn biết cách làm chủ sân khấu, đắm chìm và tận hưởng thứ âm nhạc của riêng mình.

Đây là một MV hiếm hoi mà SOOBIN không tận dụng lợi thế visual của mình. Thời lượng dành cho gương mặt điển trai ăn hình cực kì ít, nhưng không vì thế mà SOOBIN bị mờ nhạt và kém sức hút trên sân khấu của chính mình.

“Trình diễn với dàn nhạc với số lượng nhạc cụ và nhạc công lớn như vậy là một trong nhiều mục tiêu SOOBIN hướng tới từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Trong thời điểm các dòng nhạc điện tử đang thịnh hành, SOOBIN tin là âm nhạc với những nhạc cụ mộc mạc này vẫn có giá trị của nó. SOOBIN muốn khán giả cảm thấy thích thú hơn với những sản phẩm của mình thông qua dàn nhạc nhẹ và pha 1 chút giao hưởng này” - SOOBIN chia sẻ về quyết định trình diễn với band nhạc gồm 12 nhạc cụ do 32 nhạc công trình diễn trong dự án The Playah.