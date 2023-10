Skyworth ra mắt 3 "siêu phẩm" tivi Coocaa, tự tin mang thế giới thật vào gia đình

Vào ngày 22/09/2023, "Sự kiện trưng bày sản phẩm mới thương hiệu Tivi Coocaa" được diễn ra tại Trung tâm thương mại Cresent Mall (TP HCM) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những tín đồ yêu thích công nghệ. Trước đó, Coocaa được người tiêu dùng chú ý khi là thương hiệu tiềm năng trong ngành công nghệ điện tử thông minh thuộc tập đoàn Skyworth, một trong 8 nhà sản xuất TV lớn hàng đầu trên thế giới. Với 17 năm nghiên cứu, phát triển và cải tiến các thiết bị điện tử thông minh (tivi, bộ định tuyến, tai nghe…), Coocaa đã và đang là một trong những "người bạn" tiện ích với người dùng, mang sứ mệnh đem lại lối sống thông minh cho người trẻ qua các sản phẩm đề cao về thiết kế và tính năng hữu ích. Coocaa tự hào là thương hiệu TOP bán chạy nhất trên các sản TMĐT như Shopee và Lazada năm 2022.



"Sự kiện trưng bày sản phẩm mới thương hiệu Tivi Coocaa" được nhiều tín đồ về công nghệ quan tâm.

Tại sự kiện, Coocaa đã tạo sự kết nối với các đối tác và khách hàng khi mọi người được trực tiếp trải nghiệm thực tế với 3 dòng sản phẩm TV thông minh thế hệ mới: TV OLED trong suốt dành cho gia đình; TV 8K 120 HZ OLED W92 và TV Big Screen A5D 100 inch. Đây đều được xem là những "siêu phẩm" công nghệ hướng đến những người dùng năng động, yêu thích sự sáng tạo và tiện dụng.



Đại diện phía thương hiệu Coocaa chia sẻ về các sản phẩm mới ra mắt.

Với TV OLED trong suốt, người dùng có nhiều trải nghiệm mới mẻ với màn hình "siêu mỏng" và xuyên thấu nhưng vẫn cam kết tạo sự chuyển động về màu sắc sinh động và điện ảnh. Đây được xem là cuộc cách mạng sáng tạo trên thị trường TV hiện tại đến từ Coocaa nói riêng và tập đoàn Skyworth nói chung.



Chiếc TV 8K OLED W92 - Siêu phẩm này được đánh giá cao từ thiết kế sang trọng, đẳng cấp, màn hình 88 inch cho đến dàn âm thanh Dolby Atmos và 2.1.2 audio cho người dùng cảm giác chân thật ở chính ngôi nhà của mình. Đặc biệt, chiếc TV này có camera 12MP AI PTZ cho hình ảnh góc rộng chỉ bằng một cái ấn nút. Đây được xem là tác phẩm công nghệ thời đại mới của Coocaa.

Chiếc TV Big Screen A5D cũng là một niềm tự hào của thương hiệu Coocaa với màn hình "siêu lớn" 100 inch cùng với chế độ Filmmaker Mode cho mọi người có cảm giác như đang ở rạp phim và kho dữ liệu cực kỳ phong phú trên Google TV.

TV OLED trong suốt dành cho gia đình là một trong những siêu phẩm công nghệ vừa được Coocaa ra mắt.

Điểm nổi bật trên cả 3 dòng sản phẩm mới của Coocaa là các tính năng đều được phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, như chế độ Eyecare loại bỏ ánh sáng xanh màn hình, Flicker Free chống nhấp nháy bảo vệ mắt… Đây được xem là những giá trị riêng biệt của Coocaa trong thị trường cạnh tranh hiện tại và để sản phẩm trở thành người bạn thân thiết, đáng tin cậy trong gia đình.



Các sản phẩm của Coocaa hướng đến việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đại diện công ty Skyworth khẳng định Coocaa là thương hiệu hướng đến những người trẻ năng động, yêu thích sự sáng tạo về công nghệ. "Mục tiêu khi đến thị trường Việt Nam của Coocaa là mong muốn đem đến những dòng sản phẩm cao cấp kết hợp với công nghệ cải tiến liên tục nhưng giá bình dân phù hợp với người trẻ, có nhiều ưu đãi để mọi người tiếp cận gần hơn với sản phẩm.



Từ ngày 22 - 28/9, Coocaa đã có nhiều hoạt động triển lãm, giúp khách hàng trải nghiệm thực tế về các sản phẩm mới, tạo sự kết nối qua nhiều hoạt động như check-in tặng voucher, minigame săn quà. Tại đây, mọi người cũng được thảo luận với các chuyên gia công nghệ và nhận được sự hỗ trợ trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Hiện tại, các dòng sản phẩm của Coocaa được bán chủ yếu trên các sàn điện tử thương mại nhưng vẫn cam kết nhiều chính sách bảo hành điện tử trong 2 năm, đổi trả trong vòng 14 ngày khi khách hàng trải nghiệm không hài lòng, tặng quà trực tiếp đi kèm sản phẩm… Đó là những cách Coocaa mong muốn trở thành người bạn tin dùng với mọi nhà" - đại diện công ty Skyworth cho biết.

Coocaa cam kết mang đến những giá trị tốt nhất cho mọi nhà.

Hiện nay, quý khách có thể tìm mua sản phẩm TV tại các cửa hàng Hoàng Hà, Điện Máy Chợ Lớn, Phong Vũ,… và trang thương mại điện tử như Lazada và Shopee, hoặc trực tiếp trên trang web chính thức của Coocaa.



