Skincare buổi sáng mà mắc 4 sai lầm sau thì da bạn có thể không xấu tệ, nhưng còn lâu mới khá lên được

Buổi sáng là khoảng thời gian quan trọng để bạn chăm sóc, cải thiện và bảo vệ làn da. Điều này đồng nghĩa, nếu lơ là hay mắc lỗi sai khi tiến hành quy trình skincare buổi sáng, làn da của bạn sẽ chẳng thể khá lên được, thậm chí còn xấu đi. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi chăm da buổi sáng, bạn cần nhận diện ngay để chắc chắn, làn da sẽ không bị tổn hại mà thay vào đó là đẹp lên theo tháng ngày.

1. Bạn không làm sạch da vào buổi sáng

Làm sạch da vào buổi sáng có rất nhiều cái lợi, thao tác này sẽ giúp bạn dọn dẹp sạch sẽ mồ hôi, vi khuẩn, bụi bẩn, dầu thừa và tàn dư sản phẩm skincare chứa thấm hết từ tối hôm trước… từ đó loại bỏ hiệu quả nguy cơ lên mụn. Chưa hết, làm sạch da còn đảm bảo, da bạn sẽ thẩm thấu tốt hơn dưỡng chất từ các sản phẩm skincare buổi sáng. Và chỉ cần chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, bạn sẽ không lo thao tác làm sạch này sẽ khiến da bị tổn thương.

2. Dùng sai sản phẩm chống lão hóa

Để chống lão hóa thật chuyên nghiệp và hiệu quả, bạn cần biết thời điểm dùng những sản phẩm chứa thành phần "nặng đô" như AHA/BHA hay retinol. Những cái tên này sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, kích thích da tái tạo nên khiến làn da của bạn nhạy cảm hơn dưới ánh nắng mặt trời. Chưa hết, làn da của bạn sẽ dễ phục hồi, tái tạo hơn vào buổi đêm nên bạn hãy để dành AHA/BHA và retinol cho buổi tối, đừng nên dùng vào buổi sáng.

3. Bỏ qua sản phẩm chứa chất chống oxy hóa

Đây không hẳn là một sai lầm tệ hại, nhưng làn da sẽ chịu thiệt thòi nếu bạn không dùng thêm sản phẩm chứa chất chống oxy hóa vào buổi sáng.

Trong suốt cả ngày dài, chất chống oxy hóa sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do và những tác nhân gây hại từ phía môi trường. Do đó, một lọ serum vitamin C sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho quy trình skincare buổi sáng và để vitamin C phát huy tối ưu hiệu quả, bạn hãy thoa sản phẩm này trước kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

4. Bạn không thoa kem dưỡng ẩm

Một làn da không được cung cấp đủ độ ẩm sẽ trở nên khô héo, xỉn màu, tiết dầu mất kiểm soát và theo thời gian sẽ lão hóa với tốc độ chóng mặt. Đây là lý do, quy trình chăm da buổi sáng của bạn sẽ không thể thiếu đi bước thoa kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên, không phải loại kem dưỡng nào cũng phù hợp để dùng vào thời điểm này. Bạn hãy ưu ái sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông và bước thoa kem dưỡng ẩm sẽ không khiến da bạn cảm thấy nặng nề, nhớp nháp, khó chịu.

Nguồn: Byrdie